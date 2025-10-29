Janša: »Niso kos situaciji, pravi Golob. Naslednji korak je torej logičen. Odstop!« Oglasil se je tudi Lahovnik (VIDEO)

V opozicijskih SDS in NSi po torkovih besedah premierja Roberta Goloba o zatajitvi državnega aparata pri zagotavljanju varnosti v jugovzhodni Sloveniji in napovedi ukrepov za njeno izboljšanje izpostavljajo, da je odgovornost za nastalo situacijo na predsedniku vlade.

Naslednji logičen korak po mnenju SDS le odstop

»Niso kos situaciji, pravi Golob,« je na družbenem omrežju X zapisal prvak SDS Janez Janša. Obenem pa je ocenil, da je velik del krivde za nastalo situacijo, vsaj polovica, tudi na tožilstvu in sodstvu.

Predsednik največje opozicijske stranke je vladi še očital, da se dela norca iz ljudi. »Govorijo o represivnih ukrepih, o palici, hkrati pa izvajajo nekaj, kar še najbolj spominja na neko ceneno komedijo,« je dejal. Prepričan je, da je tega dovolj, edino zdravilo in garancija, da se podoben tragični dogodek, kot se je zgodil v Novem mestu, ne ponovi, pa »zamenjava te protislovenske oblasti«.

Če aktualna vlada ne bo odstopila sama, pa poziva k čim številčnejšemu shodu v Ljubljani, na katerem bodo državljani pred vlado in parlamentom jasno povedali »dovolj je«.

»Kdo je že šef tega aparata«

O odgovornosti premierja pa se je na družbenem omrežju X vprašal tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec. »Kdo je že šef tega aparata,« se je vprašal ob Golobovih besedah, da je državni aparat pri spopadanju z nasiljem odpovedal.

Bivši minister Matej Lahovnik Predsednik vlade, ki pravi, da se njegov državni aparat ni sposoben soočit z nasiljem Romov, bi moral odstopit. Problem je, da bi policista, ki bi takoj odločno posredoval ob nasilju Romov, "nevladniki", ki jih Golobova vlada obilno zaliva z €€€, pribili na rasistični pranger.

Poslanka iz poslanske skupine nepovezanih poslancev Eva Irgl je v odzivu na predlagane vladne ukrepe v DZ dejala, da bodo Šutarjev zakon natančno preučili takoj, ko bo vložen v DZ. Zagotovila je, da bodo podprli vse ukrepe, ki gredo v smeri izboljšanja varnostne situacije.