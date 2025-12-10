Podatki in številke ne lažejo in so neusmiljeni. Cene v Sloveniji in draginja so realnost in tako je šef največje opozicijske stranke objavil nekaj podatkov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) glede cen živil. Slovenija je med državami Evropske unije na samem vrhu po rasti cen hrane, takoj za Turčijo, kažejo podatki OECD za oktober 2025 in Slovenija ostaja med državami, kjer se je podražitev v primerjavi z letom prej gibala kar pri 6,8 %. V številnih državah EU se je rast cen približala 2–3 odstotkom ali celo nižjim vrednostim.

Tako je šef SDS ob tem zapisal, da Slovenci plačujemo 6,8 % več za hrano, medtem ko družine v Nemčiji, Franciji, Italiji in Španiji plačujejo veliko manj. Zakaj je temu tako, se sprašuje Janez Janša. Njegov odgovor je pričakovan: »Ker Golobova vlada nima stika z realnim svetom. To vlado bomo nadomestili z vlado, ki skrbi za svoje ljudi. Ki razume, kaj preživljajo družine. Z vlado, ki daje prednost«.

Spomnimo, Zveza Anita Ogulin & ZPM je pred dnevi začela akcijo Ne vidiš vsega. Vseeno lahko pomagaš., s katero želi opozoriti na nevidne stiske otrok in družin, zlasti v prazničnem času, ko je družbeni pritisk na socialno šibkejše velik.V zvezi tako opozarjajo, da draginjo močno občutijo tudi tisti, ki imajo stabilne prihodke, in še zlasti tisti, ki imajo za življenje nezadostne prihodke. Kot je poudarila koordinatorka programa verige dobrih ljudi Živa Logar, takšna včasih »nevidna revščina povzroča veliko sramu, strahu in lahko pusti dolgotrajne in nepopravljive posledice tako na fizičnem kot na psihičnem zdravju, zaradi česar je pomoč ključna«.