Janez Janša žaluje, poslovila se je Marija

Predsednik največje opozicijske stranke, SDS, je objavil žalostno vest. Janez Janša je sporočil, da se je poslovila Marija Petek, prejemnica zlate vrtnice stranke in pogumna bojevnica luči v času slovenske pomladi.
Dodal je še, da je pokojnica v Miklavžu organizirala žalno slovesnost za prvo žrtev vojne za Josefa Šimčika, ki je kljub žalosti široko odmevala tudi kot izraz odločnosti slovenskega naroda, da bomo grožnjam navkljub stali in obstali.
