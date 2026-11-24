Predsednik SDS Janez Janša se je na družbenem omrežju X odzval na objavo o danski premierki Mette Frederiksen, ki po navedbah v objavi zavrača multikulturalizem.

Gre za zapis Global election simulatorja, ki navaja, da je danska premierka, voditeljica levosredinske Socialdemokratske stranke, šokirala Evropo z izjavo, da zavrača multikulturalizem, nasprotuje »obsežni zamenjavi prebivalstva« in želi, da Danska ohrani večinsko »etnično dansko« kulturo.

Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik

Njene besede, ki prihajajo neposredno od voditeljice tradicionalno levih danskih socialdemokratov, ob vse večji podpori skrajno desnim strankam v javnomnenjskih raziskavah na Danskem tako kažejo, kako korenito se politična sredina spreminja pri vprašanju priseljevanja. Ob tem je Janša zapisal le nekaj besed, ki pa jih je mogoče razumeti tudi kot posredno zbadljivko na račun domačih socialdemokratov.

Mette Frederiksen. FOTO: Natalia Campos Reuters

»Edini social demokrati v EU, ki bodo politično preživeli,« je zapisal Janša ob deljenju objave o danski premierki.

Je Janša s tem želel poslati sporočilo tudi slovenskim Socialnim demokratom (SD)? Njegove besede bi lahko razumeli tudi kot kritiko politike slovenskih socialdemokratov, ki jih vodi Matjaž Han, a velja poudariti, da jih Janša v svojem zapisu ni izrecno omenil.