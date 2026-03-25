Janša že pred volitvami vedel, kakšno vlado bi lahko imeli? »Obstaja samo varianta ...«

So bile besede Janeza Janše pred volitvami le del kampanje ali pa je prvak SDS v resnici že takrat videl, kam pelje politična računica? Po volitvah se namreč vse bolj odpira vprašanje, ali bi lahko prav Anže Logar in njegovi Demokrati Robertu Golobu pomagali do nove koalicije.

»Logar zlati prinašalec za Goloba«

Janša je v Dnevnikovem Objektivu pred volitvami na vprašanje, kaj sporoča volivcem, ki se odločajo za Logarjeve Demokrate, odgovoril: »Sporočilo je, da je Logar zlati prinašalec za Goloba. Po razmerjih, ki jih zdaj ugotavljajo ankete, je on edina možnost, da se ponovi leva vlada. On je rekel, da v desnosredinsko koalicijo ne bo šel, če tam ne bo tudi največje leve stranke, ta pa trdi, da ne bo šla z nami, kar pomeni, da obstaja samo varianta leve vlade.«

Po nedeljskih volitvah je predsednik Svobode Robert Golob hitro začel prve pogovore o sestavljanju nove vladne koalicije. Vabilo na petkov sestanek na sedežu Svobode so dobile vse stranke razen SDS. Že ta poteza je pokazala, da bo Golob podporo iskal široko in da bo moral do večine priti s precej občutljivo politično matematiko.

Prav v tej enačbi pa se je znašel Anže Logar. V Demokratih so po prvi analizi volilnih izidov ostali previdni, toda Logar je sinoči po seji izvršilnega odbora povedal dovolj, da je sprožil nova ugibanja. Dejal je, da je treba ohladiti glave in razmisliti, kaj je najbolje za Slovenijo, ob tem pa dodal, da ima mandat stranke, da se sestane z Robertom Golobom. »Mislim, da je treba ohladiti glave in razmisliti, kaj je najbolje za Slovenijo, je dejal.«

Logar tako Golobu ni takoj zaprl vrat, a je tudi poudaril, da je še prezgodaj govoriti o tem, ali bi šli v vlado Roberta Goloba ali v desnosredinsko vlado. Po njegovih besedah so šele na začetku, v ospredju pa naj bi bila vsebina. »Kot predsednik stranke imam mandat, da se udeležimo pogovorov, ki jih začenja voditi predsednik vlade Robert Golob. Mislim, da smo še zelo v začetni fazi in da bo še kar nekaj vode preteklo, preden se bodo sploh oblikovali obrisi. To, kar zagovarjamo v teh pogovorih, je vsebina. Slovenija mora razbremeniti davke, predvsem mora počistiti s korupcijo in narediti delujoč javni zdravstveni sistem,« je dejal za Odmeve. A v politiki pogosto največ pove že to, da se je nekdo pripravljen pogovarjati.

Stevanović: Ne gremo ne v vlado Janeza Janše ne Roberta Goloba

Na drugi strani je precej bolj neposreden predsednik Resnice Zoran Stevanović. Jasno je dejal, da v vlado Janeza Janše in v vlado Roberta Goloba ne gredo. S tem se je eden od možnih scenarijev hitro zaprl, prostor za politično kombinatoriko pa se je še bolj zožil.

In prav zato se zdaj vse bolj omenja možnost, da bi lahko vlado sestavljali Svoboda, SD, Demokrati ter Levica in Vesna, ob podpori poslancev narodnih skupnosti. Če bi se takšna številčna sestavljanka dejansko povezala, bi bilo glasov dovolj. Vprašanje pa je, ali so Demokrati pripravljeni narediti ta korak.

Ob vsem tem ne gre spregledati še enega pomembnega dejstva. Predsednica republike je že napovedala, da bo mandat za sestavo vlade dala tistemu, ki bo prvi prinesel 46 glasov. To pomeni, da bo v prihodnjih dneh bistveno predvsem eno: kdo bo znal hitreje zbrati večino in kdo bo pripravljen sklepati kompromise.

Janez Janša medtem vlade še ne sestavlja. Na današnji novinarski konferenci, na kateri je napovedal izpodbijanje rezultata predčasnega glasovanja, je dejal, da vlade še ne sestavlja. Toda njegova predvolilna ocena o Logarju, se zdi kot preroška.

Koalicija sicer še ni znana, a morda se obrisi že rišejo. Če smo vlado Roberta Goloba pred štirimi leti dobili v rekordno hitrem času, v 38 dneh, pa bo tokrat postopek zagotovo daljši in zapleten tudi zaradi napovedanih ugovorov SDS. A vseeno se omenja, da bi bilo prvo ime za mandatarja na mizi v začetku maja.