ŠEF SDS

Janša že udaril: »To je konkretna in vse večja škoda za državo, ni veliko razlogov za optimizem, a upanje umira zadnje« (VIDEO)

Tu je prva reakcija šefa SDS, potem ko je državni zbor izglasoval spremembo zakona o vladi, ki po predlogu SDS število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14.
Janez Janša na Planet TV FOTO: Zaslonski Posnetek
M. U.
 29. 4. 2026 | 19:03
 29. 4. 2026 | 19:18
1:49
Predsednik SDS Janez Janša je bil gost v oddaji Planet 18 na Planet TV. Kot smo poročali, je parlament tik pred tem sprejel nov zakon o vladi, predsednik SDS pa je prejšnji teden napovedal, da bo SDS vsem strankam, ki bodo podprle spremembo zakona o vladi, poslala izhodišča za pogajanja za koalicijsko pogodbo, na podlagi katere bi sestavili novo vlado.  

Pri Stevanoviću uvod v Janševo četrto vlado? Oglasil se je Janković, govori o »zelo težavni« nastajajoči vladi

Predsednik Resnice Zoran Stevanović pa je v torek napovedal, da se koalicijskih pogajanj ne bodo udeležili, saj ne gredo ne v Janševo ne v vlado predsednika Svobode Roberta Goloba. Prav tako po Stevanovićevih besedah z bodočo koalicijo ne pričakujejo ločenega sporazuma, saj to smatrajo kot obliko koalicijskega sodelovanja. 

Stevanović poslanki Svobode ugasnil mikrofon: »Prosim vas za malo damske kulture« (VIDEO)

Janša: »To je konkretna in vse večja škoda za državo«

Janša je na Planet TV poudaril, da ni težava v tem, če kdo prebere in se potem ne odloči za podpis ali sodelovanje. Je pa po njegovem, »pravi problem drugje – v stanju, v katerem smo, in ki ga še vedno šele ugotavljamo. Medtem pa svet ne stoji. Potekajo ključna mednarodna srečanja, kjer Slovenije ni. Odvijajo se pogajanja o naslednji sedemletni finančni perspektivi Evropske unije, kjer po prvih predlogih izgubljamo največ – a nas ni niti pri najpomembnejših neformalnih pogovorih. V Dubrovniku poteka iniciativa treh morij, kjer sosednja Hrvaška podpisuje milijardne projekte, slovenske politične prisotnosti pa ni. To ni nepomembno. To je konkretna in vse večja škoda za državo,«.

Razkril načrte: vnos davčnega sidra v ustavo, uvedba kombiniranega volilnega sistema

Janša trdi, da bodo pri ključnih zakonodajnih projektih skušali iti širše – če se bo le dalo. »Trenutno sicer ni veliko razlogov za optimizem, a upanje umira zadnje,«, je bil slikovit.

»Prizadevali si bomo za širši konsenz, tudi proti ustavni večini, da naredimo korake naprej pri decentralizaciji države. Cilj je tudi vnos t. i. davčnega sidra v ustavo, kar bi dolgoročno stabiliziralo slovensko gospodarsko in politično okolje. In, če bo mogoče, tudi uvedba kombiniranega volilnega sistema. Skupaj z davčnim sidrom bi to lahko Slovenijo ponovno postavilo na pot hitrejšega razvoja. Predpogoj za to pa je jasen: stabilnost – tako gospodarska kot politična,« je naštel naloge, ki si jih je zadala nastajoča vlada. 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
19:03
Novice  |  Slovenija
ŠEF SDS

Janša že udaril: »To je konkretna in vse večja škoda za državo, ni veliko razlogov za optimizem, a upanje umira zadnje« (VIDEO)

Tu je prva reakcija šefa SDS, potem ko je državni zbor izglasoval spremembo zakona o vladi, ki po predlogu SDS število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14.
29. 4. 2026 | 19:03
18:45
Novice  |  Slovenija
V DRŽAVNEM ZBORU

Pričakovano! Janšev zakon o vladi potrjen, v njej 14 ministrstev, pogajanja o desni vladi se lahko začnejo

Spremembo so poleg poslancev SDS podprli tudi v poslanskih skupinah NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice, kjer lahko po napovedih zdaj od SDS pričakujejo izhodišča za koalicijsko pogodbo.
29. 4. 2026 | 18:45
18:01
Bulvar  |  Tuji trači
VELIKA ŠALJIVCA

Poglejte, kako je kralj z nasmeškom napičil Trumpa: tako šaljivega ga ne pomnimo (FOTO in VIDEO)

Med večerjo, zaznamovano z izmenjavo duhovitih pripomb med obema voditeljema, se je kralj dotaknil tudi zgodovinskega rivalstva.
29. 4. 2026 | 18:01
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ŽE PETNAJSTIČ

Vojko na šahiste gledal izza mavrice

Na tradicionalnem turnirju v Semiču so se najbolj izkazali šahisti iz Severne Makedonije, Slovenija z dvema ekipama.
Drago Perko29. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Neverjetna preobrazba: iz ozke hiše nastal sanjski dom z ogromnim otokom

Prenova vrstne hiše v Londonu, ki so jo povečali z asimetričnim prizidkom, prinaša več svetlobe, odprt tloris in sodoben dom za mlad par.
29. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: Luna v Škorpijonu prinaša intenzivne preobrate in čustveno čiščenje

Astrološka napoved za 30. april: globoki uvidi in notranji premiki.
29. 4. 2026 | 18:00

