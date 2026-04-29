Janša že udaril: »To je konkretna in vse večja škoda za državo, ni veliko razlogov za optimizem, a upanje umira zadnje« (VIDEO)

Predsednik SDS Janez Janša je bil gost v oddaji Planet 18 na Planet TV. Kot smo poročali, je parlament tik pred tem sprejel nov zakon o vladi, predsednik SDS pa je prejšnji teden napovedal, da bo SDS vsem strankam, ki bodo podprle spremembo zakona o vladi, poslala izhodišča za pogajanja za koalicijsko pogodbo, na podlagi katere bi sestavili novo vlado.

Predsednik Resnice Zoran Stevanović pa je v torek napovedal, da se koalicijskih pogajanj ne bodo udeležili, saj ne gredo ne v Janševo ne v vlado predsednika Svobode Roberta Goloba. Prav tako po Stevanovićevih besedah z bodočo koalicijo ne pričakujejo ločenega sporazuma, saj to smatrajo kot obliko koalicijskega sodelovanja.

Janša: »To je konkretna in vse večja škoda za državo«

Janša je na Planet TV poudaril, da ni težava v tem, če kdo prebere in se potem ne odloči za podpis ali sodelovanje. Je pa po njegovem, »pravi problem drugje – v stanju, v katerem smo, in ki ga še vedno šele ugotavljamo. Medtem pa svet ne stoji. Potekajo ključna mednarodna srečanja, kjer Slovenije ni. Odvijajo se pogajanja o naslednji sedemletni finančni perspektivi Evropske unije, kjer po prvih predlogih izgubljamo največ – a nas ni niti pri najpomembnejših neformalnih pogovorih. V Dubrovniku poteka iniciativa treh morij, kjer sosednja Hrvaška podpisuje milijardne projekte, slovenske politične prisotnosti pa ni. To ni nepomembno. To je konkretna in vse večja škoda za državo,«.

Razkril načrte: vnos davčnega sidra v ustavo, uvedba kombiniranega volilnega sistema

Janša trdi, da bodo pri ključnih zakonodajnih projektih skušali iti širše – če se bo le dalo. »Trenutno sicer ni veliko razlogov za optimizem, a upanje umira zadnje,«, je bil slikovit.

»Prizadevali si bomo za širši konsenz, tudi proti ustavni večini, da naredimo korake naprej pri decentralizaciji države. Cilj je tudi vnos t. i. davčnega sidra v ustavo, kar bi dolgoročno stabiliziralo slovensko gospodarsko in politično okolje. In, če bo mogoče, tudi uvedba kombiniranega volilnega sistema. Skupaj z davčnim sidrom bi to lahko Slovenijo ponovno postavilo na pot hitrejšega razvoja. Predpogoj za to pa je jasen: stabilnost – tako gospodarska kot politična,« je naštel naloge, ki si jih je zadala nastajoča vlada.