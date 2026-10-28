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TAJNA SLUŽBA

Janša znova udaril zaradi arhivov Udbe: »Srbija je to obljubila!« Ostro tudi nad slovenske levičarske vlade

Zahteva za izročitev arhivov Udbe in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo, ni nič novega, je pojasnil premier.
Janez Janša FOTO: Ludovic Marin Afp
Janez Janša FOTO: Ludovic Marin Afp
M. U.
 28. 10. 2026 | 14:46
 28. 10. 2026 | 15:32
2:22
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Predsednik vlade Janez Janša je po napovedi, da Slovenija ne bo podprla nadaljnjega približevanja Srbije Evropski uniji, dokler ta ne izroči arhivov nekdanjih jugoslovanskih služb, danes znova pojasnil svoje stališče. Na družbenem omrežju X je poudaril, da takšno zahtevo Slovenija postavlja že vrsto let.

»Ta zahteva ni nič novega. V času vseh vlad pod vodstvom SDS smo to zahtevali. Srbija je to tudi obljubila. Gre za sporazum o sukcesiji,« je zapisal Janša.

Ostre besede na račun levičarskih vlad

Premier pa se pri tem ni ustavil. Za neizročitev arhivov je okrivil tudi nekdanje slovenske vlade. »Povsem nasprotno pa so levičarske vlade RS naredile vse, da arhivi ostanejo v Beogradu. V zameno za ta 'spregled' so Srbiji prepuščale tudi veliko ostalega iz sporazuma o nasledstvu,« je zatrdil Janša. Gre za njegove očitke, za katere v objavi sicer ni predstavil dodatnih dokazov.

Srbiji postavil jasen pogoj za pot v EU

Janša je že v ponedeljek, po prepričljivi zmagi Študentske liste na parlamentarnih volitvah v Srbiji, sporočil, da bo Slovenija pozdravila morebitno odločitev novih srbskih oblasti za pospešitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Toda ob tem je postavil odločen pogoj: »Ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo.« Njegova izjava je sledila sporočilu evropske komisarke za širitev Marte Kos, ki je po zmagi srbske Študentske liste ocenila, da so Srbiji vrata v Evropsko unijo odprta.

V razpravo se je vključil tudi publicist Igor Omerza, ki je opozoril na arhive zvezne in srbske Udbe ter vojaške protiobveščevalne službe KOS. Omerza je sicer avtor knjige Komisarka, v kateri Marti Kos očita sodelovanje z nekdanjo tajno policijo, kar je evropska komisarka že večkrat zanikala.

 

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