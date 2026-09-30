Škandal zaradi Janševe fotografije: »Pomembnejša je zgodba v ozadju«, Golob: »Ali lahko gremo še nižje?«

Po burnih odzivih na fotografijo, ki jo je premier Janez Janša pokazal v državnem zboru in za katero se je pozneje izkazalo, da naj ne bi prikazovala Sudana, temveč Gazo, se je odzval premierjev kabinet. Poudarili so, da je bistvo razprave po njihovem mnenju drugje: pri preganjanju kristjanov in nasilju, ki ga svet po njihovih navedbah premalo opazi.

Janez Janša V Sudanu je množica trupel pobitih kristjanov bistveno večja, kot ste kadarkoli videli v Gazi. V Nigeriji vsakih nekaj minut islamistične milice ubijejo enega pripadnika krščanske skupnosti. Zakaj se govori zgolj o Gazi in o Palestini?

Fotografija, ki jo je Janez Janša pokazal v državnem zboru ob razpravi o nasilju nad kristjani, je sprožila politični odziv. Po preverjanju RTV Slovenija naj bi bila posneta v Gazi in ne v Sudanu, kot je bilo predstavljeno v DZ. FOTO: Leon Vidic/delo

Vir Jaševe fotografije objava na družbenem omrežju X

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je bila fotografija uporabljena kot ponazoritev razmer, o katerih je Janša govoril v državnem zboru.

Janez Janša je v odgovoru na poslansko vprašanje o genocidu v Gazi omenil preganjanje kristjanov v Sudanu, kar je podkrepil s fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. Kot je še poročala televizija, so se v premierjevem kabinetu glede fotografije sklicevali na objavo na družbenem omrežju X, v kateri je uporabnica z imenom Victoria Forever Maga zapisala, da gre za pokol nearabskih prebivalcev v Sudanu junija lani. V komentarju pod objavo naj bi se nato sama popravila, da gre za leto 2023.

Po njihovih navedbah naj bi bilo pomembnejše od same fotografije vprašanje, zakaj se o nekaterih oblikah nasilja in preganjanja po svetu govori manj kot o drugih. V kabinetu so kot vir fotografije navedli objavo na družbenem omrežju X. Šlo naj bi za objavo uporabnice z imenom Victoria Forever Maga, ki je fotografijo povezala z dogajanjem v Sudanu.

Opozicija zahteva pojasnila, Janšev kabinet poudarja širšo zgodbo

Odzivi opozicije so bili ostri. V Gibanju Svoboda, SD in Levici so dogodek označili za hud spodrsljaj in zahtevali odgovornost.

Robert Golob. FOTO: Matej Družnik

Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu, Asta Vrečko pa je ocenila, da je predsednik vlade v državnem zboru pokazal fotografijo, ki nima povezave z razlagami, ob katerih jo je predstavil, evroposlanec Matjaž Nemec je nanj naslovil odprto pismo.

V kabinetu predsednika vlade pa so poudarili, da razprava ne bi smela ostati zgolj pri vprašanju izvora fotografije. Po njihovem mnenju je v ospredju širše vprašanje preganjanja kristjanov po svetu in dejstvo, da nekateri tragični dogodki po njihovih ocenah ne dobijo dovolj pozornosti.

Asta Vrečko Janez Janša osebno očitno misli, da je populizem enako medijskemu poročanju, da je Twitter oziroma X enako kot kredibilen medij in ga ni nič sram priti v dvorano na najvišjo stopnjo demokracije in naše državnosti in kazati posnetke, slikice, ki nimajo z realnostjo nobene zveze.

Evropski poslanec Matej Tonin je medtem kritiziral odzive medijev in poudaril, da se po njegovem mnenju premalo govori o preganjanju kristjanov po svetu. Tonin sicer v petek v Ljubljani prireja dogodek pod naslovom Zgodbe preganjanih kristjanov.