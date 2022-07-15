TV Slovenija dobila novega direktorja

Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough bo v ponedeljek na položaj direktorja Televizije Slovenija (TVS) imenoval Uroša Urbanijo, ki je dobil predhodno soglasje programskega sveta zavoda k imenovanju. Grah Whatmough in Urbanija si želita stabilnejšega delovanja nacionalne televizije, so sporočili z RTVS.

Kot so zapisali, je Grah Whatmough z Urbanijo opravil dolg in temeljit pogovor, na podlagi katerega lahko pričakuje konstruktivno sodelovanje. Razmere na TVS so po njegovih besedah nujno potrebne stabilizacije, da bi lahko gledalcem tudi v prihodnje zagotavljali dober program, hkrati pa za prihodnje leto pripravili optimalen programsko-produkcijski načrt, ki bo na prvo mesto postavil potrebe in pričakovanja plačnikov RTV-prispevka.

Urbanija je medtem po navedbah RTVS zagotovil, da prihaja z veliko odgovornostjo in zavedanjem, kakšno poslanstvo ima javni medij. Po njegovem mnenju TVS za svoj razvoj potrebuje programsko in finančno stabilnost, nujne spremembe pa zahtevajo čas. Kot je dejal, mora novi programsko-produkcijski načrt nastati na podlagi preudarne ocene aktualne programske sheme in v sodelovanju z zaposlenimi. V svojem mandatu si bo zato prizadeval tudi za ureditev internih razmer, je zagotovil.

Nekateri proti imenovanju Urbanije

Novinarski sindikati in aktivi RTVS so generalnega direktorja RTVS v tem tednu sicer pozvali, naj Urbanije ne imenuje za direktorja TVS. Menijo namreč, da ne izpolnjuje pogojev, saj mora biti TVS politično nepristranska in mora zasledovati javni interes. V. d. direktorja televizije Patrik Greblo, ki je bil protikandidat Urbanije, a na programskem svetu v začetku julija ni dobil dovolj glasov za predhodno soglasje k imenovanju, se bo v ponedeljek vrnil na položaj svetovalca generalnega direktorja za področje glasbe, so zapisali na RTVS.