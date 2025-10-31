  • Delo d.o.o.
SOVRAŽNI GOVOR

Janšev poslanec ministra Maljevca napadel, da je »pisal priročnike za lizanje zadnjice«, te organizacije na nogah (VIDEO)

Eden od pomembnih razlogov za normalizacijo sovraštva in nasilja je po mnenju organizacij, ki deluje na področju pravic LGBTIQ+ oseb, tudi nekaznovanost sovražnega govora, ki se širi tudi iz najpomembnejših institucij države.
M. U.
 31. 10. 2025 | 10:15
 31. 10. 2025 | 10:33
5:05
Organizacije, ki delujejo na področju pravic LGBTIQ+ oseb (Legebitra, Društvo Parada ponosa, Društvo DIH, Zavod TransAkcija in Open), izražajo iskreno sožalje družini in prijateljemicam pokojnega Aleša Šutarja, kot tudi bližnjim vseh ostalih žrtev nasilnih smrti, ki jih v Sloveniji tudi v zadnjem času ni malo.

Tragedija v Ljubljani: 38-letnika do smrti menda pretepel mladi ljubljanski boksar

Zgolj v zadnjih dveh mesecih je v Pivki pod streli storilca umrla ženska na poti v službo, v Celju je mladoletnik ubil 82-letnika, v Ljubljani je 20-letnik do smrti pretepel 38-letnega državljana Severne Makedonije, nazadnje pa je v Novem mestu umrl oče, ko je branil svojega otroka.

Ljudje so se poslovili od Aleša Šutarja, v tišini, prišla tudi Janša in Čadonič Špelič (FOTO)

»Že vrsto let opozarjamo na razraščajoče nasilje in vedno znova pozivamo k okrepljenemu preventivnemu delovanju – tudi policije, zlasti pa na soočenje z razlogi za stanje. Nasilne smrti so večinoma posledica neodpravljanja sistemskih vzrokov na področju nasilja v družini, neustrezne obravnave kriminalnega delovanja posameznikov in skupin, dopuščanja nezakonitega posedovanja orožja ter zanemarjanja strukturnih vzrokov za nasilje, kot so vedno večje socialne in ekonomske neenakosti, politična in družbena polarizacija, premiki k političnemu avtoritarizmu in militarizaciji, razkroj in privatizacija ključnih javnih sistemov, vulgarizacija medijske krajine in političnega diskurza,« so navedli. 

Nekaznovanost sovražnega govora

Eden od pomembnih razlogov za normalizacijo sovraštva in nasilja je po njihovem mnenju tudi nekaznovanost sovražnega govora, ki se širi tudi iz najpomembnejših institucij države. Nazadnje smo nesprejemljiv napad na dostojanstvo posameznikov in celotne LGBTIQ+ skupnosti spremljali ob interpelaciji zoper ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca, ki je bil v preteklosti predsednik društva Legebitra, ki deluje tudi na področju izobraževanja o spolnosti. Maljevac je bil v tej vlogi leta 2017 kot odgovorna oseba podpisan na eni od publikacij o varni spolnosti.

Minuli petek so poslanci SDS ministra ponovno poniževali in zasmehovali na podlagi njegove istospolne usmerjenosti. Poslanec SDS Andrej Poglajen je ob podpori kolega Žana Mahniča med interpelacijo ministra, ki je pristojen za zagon dolgotrajne oskrbe, dejal, da je pričakoval, »da na koncu ministrovanja njegov največji dosežek kariere ne bo ostalo pisanje priročnikov za lizanje zadnjice«.

»Takšni poniglavi, prostaški in sovražni nastopi so nesprejemljivi, saj ne gre zgolj za napad na ministra osebno, ampak na vse LGBTIQ+ osebe in nenazadnje na mirno sobivanje in spoštovanje znotraj družbe kot celote. Zato bi vsaj od nosilcev politične moči, tako od vodstva Državnega zbora kot od Vlade RS in vseh koalicijskih in opozicijskih strank pričakovali, da takšno dejanje obsodijo ter sprožijo ustrezne postopke,« so še navedli. 

Poslanec Poglajen: Kdo sem jaz, da bi ga sodil?

Je pa Janšev poslanec ob tem navedbe, da naj bi ministra žalil zavrnil: »Odločno zavračam vaš lažen zapis, da bi v razpravi ob interpelaciji žalil ministra Maljevca na podlagi njegove spolne usmeritve. Še več: njegove spolne usmeritve prav noben danes v razpravi ni niti omenjal. Dokaz moje trditve vidite v spodnjem posnetku zaključka moje razprave. Na fotografiji pod objavo se lahko tudi sama, kot vodja vaše stranke prepričate, da je vaš minister sodeloval v pripravi priročnika, katerega vsebina je razvidna v kazalu. Na strani 33 omenjenega priročnika lahko vidite, da je vsebina govori tudi o lizanju zadnjice. Pred volitvami   ste obljubljali 30.000 državnih najemnih stanovanj za mlade ter funkcionalen sistem dolgotrajne oskrbe. Danes lahko vsa slovenska javnost vidi, da niti ena od teh obljub ni realizirana niti blizu realizacije. Predlagam vam in ministru, da se bolj posvetita dejavnostim na tem področju, kot pa diskreditaciji in napadom na opozicijo. Glede na to, da je bil omenjen priročnik po navedbah večih virov celo del gradiv v izobraževalnih ustanovah podobno, kot recimo dela Ivana Cankarja je zanimivo, da na ta dosežek vašega ministra niste ponosni, ko to izpostavimo v opoziciji. Najvrjetneje temu ni tako zato, ker se zavedate, da bi bila celotna slovenska javnost, še posebaj pa starši otrok zgroženi nad tem, kakšno vsebino morajo prebirati naši najmlajši v šolah. In tako, kot menim, da so “Hlapci” največje Cankarjevo delo tudi menim, da je glede na nerealizirane obljube vlade in ministra na njegovem področju njegov največji dosežek omenjen priročnik. Od ministrice, ki je z zakonom o medijih posegla tudi na področje socialnih omrežjih pa bi lahko pričakovali, da na digitalnih platformah ne širi lažnih novic in obtožb. Za konec vam v odgovor na lažne obtožbe o napadih na ministrovo spolno usmeritev namenjam citat pokojnega papeža Frančiška: “Kdo sem jaz, da bi ga sodil?«

sovražni govorSDSandrej poglajenŽan MahničLGBTIQ+Društvo Parada ponosa
