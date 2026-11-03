Janšev ultimat Srbiji dvignil prah! Kajzer zdaj trdi, da so njegove besede iztrgali iz konteksta

Po odmevnih besedah predsednika vlade Janeza Janše, da Slovenija ne bo podprla napredka Srbije na poti v Evropsko unijo, dokler ta ne izroči arhivov nekdanjih jugoslovanskih tajnih služb, se je oglasil zunanji minister Tone Kajzer. Poudarja, da Slovenija Srbiji ne postavlja nerazumnih ovir. Medtem pa je Janševa zahteva doma že sprožila oster politični obračun.

Tone Kajzer. FOTO: Jože Suhadolnik

Zunanji minister Tone Kajzer je v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA sicer pojasnjeval stališče Slovenije do približevanja Srbije Evropski uniji. Kajzer meni, da so bile Janševe besede o izročitvi arhivov nekdanjih jugoslovanskih tajnih služb iztrgane iz konteksta.

Poudaril je, da Slovenija Srbiji ne postavlja nerazumnih ovir. Vprašanje arhivov namreč ni novo, saj je bilo po njegovih besedah urejeno že pred 26 leti v okviru pogajanj o nasledstvu nekdanje Jugoslavije.

Glede prihodnosti Srbije v EU je Kajzer zmerno optimističen. Najprej želi počakati na oblikovanje nove srbske vlade in njene predloge. Zagotovil je, da bosta Slovenija in Avstrija Srbiji pomagali pri približevanju evropskim povezavam, saj gre za pomembno državo na Balkanu.

Janša postavil pogoj: brez arhivov ni napredka

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, je premier Janez Janša dan po parlamentarnih volitvah v Srbiji, na katerih je slavila Študentska lista, sporočil, da bo Slovenija pozdravila morebitno pospešitev srbskih pristopnih pogajanj z EU. Toda ob tem je postavil jasen pogoj.

Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

»Ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo,« je zapisal na omrežju X. Njegove besede so sprožile razpravo o tem, ali Slovenija napoveduje blokado evropske poti Srbije oziroma zgolj zahteva izpolnitev že sprejetih obveznosti. Janša je nato 28. oktobra dodatno pojasnil, da zahteva ni nova. »Ta zahteva ni nič novega. V času vseh vlad pod vodstvom SDS smo to zahtevali. Srbija je to tudi obljubila. Gre za sporazum o sukcesiji,« je poudaril. Ob tem je nekdanjim levosredinskim vladam očital, da so dopuščale, da arhivi ostajajo v Beogradu. Za te očitke v svojem zapisu ni predstavil dodatnih dokazov.

Bratuškova udarila po Janši: »Česa se boji?«

Janševa zahteva je sprožila tudi ostro polemiko na domačem političnem prizorišču. Kot smo v Slovenskih novicah poročali v ponedeljek, se je na premierjeve besede odzvala poslanka Svobode Alenka Bratušek.

Spomnila je na njegova srečanja z nekdanjim srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in se vprašala, zakaj mu takšnega pogoja ni postavil že takrat. »Predsednik vlade z rekordnim številom srečanj z Vučićem pa mu ni upal postaviti tega ultimata. Le zakaj, česa se boji?« je zapisala. Ob tem je objavila seznam sedmih srečanj oziroma dogodkov med letoma 2020 in 2021, na katerih sta se Janša in Vučić srečala ali imela priložnost za pogovore. Med njimi so bila srečanja na Bledu, v Budimpešti, na Brdu pri Kranju in v Glasgowu. Janša sicer vztraja, da je izročitev arhivov zahteval že v času prejšnjih vlad pod vodstvom SDS.

Slovenija in Avstrija bi pomagali tudi Črni gori

Kajzer se je v pogovoru za APA dotaknil še zapleta med Hrvaško in Črno goro pri približevanju slednje Evropski uniji. Hrvaška je namreč izrazila zadržke in do Črne gore postavila več zahtev, tudi finančnih. Slovenski zunanji minister meni, da bi Slovenija in Avstrija lahko pomagali pri iskanju rešitve. Pojasnil je, da ne gre za izvajanje pritiska, temveč za posredovanje in spodbujanje dialoga. Kljub zapletom še vedno verjame, da bi Črna gora lahko postala članica EU leta 2028. Kajzer tako poudarja pomen sodelovanja in reševanja odprtih vprašanj, medtem ko Janševa zahteva po arhivih še naprej odmeva v slovenski politiki.