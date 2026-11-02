Janšev zapis odmeva po Evropi! Milijoni ogledov, o njegovi kritiki EU poročajo tudi tuji mediji

Zapis Janeza Janše na družbenem omrežju X je pritegnil veliko pozornosti tudi zunaj slovenskih meja. Njegova ostra kritika razmer v Evropski uniji je do današnjega opoldneva zbrala že 2,4 milijona ogledov, 75.000 všečkov, 2300 komentarjev. O Janševih besedah poročajo tudi številni tuji mediji.

Janša je v soboto, 31. oktobra, na omrežju X objavil zapis, v katerem je naštel deset primerov političnih, pravosodnih in gospodarskih odločitev v različnih članicah Evropske unije. Janša v zapisu piše, da si ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo nihče ni predstavljal, da bodo v posameznih državah članicah mogoče tako sporne politične, pravosodne in medijske poteze brez resnejših posledic. Našteje več primerov iz različnih držav.

Med drugim je izpostavil razveljavitev predsedniških volitev v Romuniji, dogajanje na poljskem ustavnem sodišču in spremembe v javnih medijih na Poljskem, Madžarskem ter v Sloveniji. Spomnil je tudi na svojo zaporno kazen pred parlamentarnimi volitvami leta 2014, kritiziral špansko migracijsko politiko ter nemško odločitev o opuščanju jedrske energije. Ob tem se dotakne še migracijske in energetske politike ter kritizira odločitve, kot so podeljevanje statusa migrantom, zapiranje jedrskih elektrarn, gradnja plinovodov in obdavčevanje ogljičnih virov, ki po njegovem mnenju slabijo Evropo in selijo industrijo drugam. Svoje razmišljanje je sklenil z besedami: »Nastala je EU, ki se mora reševati sama pred sabo.«

FOTO: Zaslonski posnetek

Janševa kritika je pritegnila tudi pozornost tujih medijev. Med njimi je ugledni poljski časnik Rzeczpospolita, ki je 1. novembra objavil članek o njegovem odzivu na dogajanje na poljskem ustavnem sodišču. Časnik je poročal o Janševih očitkih glede ravnanja poljskih oblasti in povzel njegovo opozorilo, da si ob odločanju za članstvo v Evropski uniji nihče ni predstavljal podobnega dogajanja. Pri tem se je oprl tudi na poročanje poljske tiskovne agencije PAP.

Še obsežneje se je Janševemu zapisu posvetil nemški konservativni medij Tichys Einblick. V članku, objavljenem 1. novembra, je predstavil vseh deset primerov in podrobneje obravnaval Janševe očitke glede političnih razmer na Poljskem, sprememb na RTV Slovenija ter evropske energetske in podnebne politike. Nemški medij je Janševo kritiko predstavil naklonjeno in jo povezal z razpravo o stanju demokracije in pravne države v Evropi.

O njegovem zapisu so poročali tudi poljski portal Wszystko co Najważniejsze, francoski X-PRESSION, bolgarski Kritichno in madžarski NIF. Hrvaškojezični Fenix Magazin, ki deluje v Nemčiji, je prav tako povzel Janševo kritiko evropskih politik.

Ob tem je treba poudariti, da Janševa objava združuje dejanske dogodke in njegove politične ocene. Vse navedbe niso povsem točne. Takšen primer je trditev o Španiji, kjer je Janša zapisal, da so skoraj milijonu nezakonitih migrantov po hitrem postopku podelili državljanstvo. Španska vlada pa je v resnici uvedla postopek za ureditev statusa migrantov, ki omogoča pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo, ne pa avtomatične pridobitve državljanstva. Po uradnih podatkih je bilo do konca junija vloženih več kot 1,17 milijona prošenj. Prav tako so različne interpretacije dogodkov na Poljskem in sprememb v javnih medijih predmet političnih razprav.