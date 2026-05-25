ANKETA MEDIANE

Janševa SDS pred Golobovo Svobodo, a obe izgubljata podporo. Resnica med poraženci  ...

Vse stranke na prvih treh mestih so glede na mesec prej izgubile nekaj podpore.
Janez Janša in Zoran Stevanović. FOTO: Jure Makovec Afp
STA, S. U.
 25. 5. 2026 | 09:15
Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev (23,7 odstotka) prepričala SDS, sledi Gibanje Svoboda z 21,6 odstotka. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledita ji predsednik SD Matjaž Han in evropski poslanec ter predsednik Preroda Vladimir Prebilič, je pokazala anketa Mediane za POP TV.

Vse stranke na prvih treh mestih so glede na mesec prej izgubile nekaj podpore. Stranko SDS bi tokrat volilo 23,7 odstotka vprašanih (aprila 24,2 odstotka), sledi ji Gibanje Svoboda, ki bi jo v tokratni anketi izbralo 21,6 odstotka vprašanih (aprila 23,2 odstotka). Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 7,1 odstotka volivcev (aprila 8,6 odstotka).

Sledijo SD s 6,5 odstotka podpore (aprila 5,9 odstotka), skupna lista Levice in Vesne s 5,5 odstotka podpore (aprila 5,7 odstotka) ter Demokrati Anžeta Logarja s 3,7 odstotka (aprila 4,1 odstotka).

Na sedmem mestu je Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča s 3,2-odstotno podporo (aprila 2,8 odstotka), sledijo Resnica s 3,0 odstotka (aprila 3,8 odstotka), SNS z 2,8 odstotka (aprila 2,4 odstotka) in Piratska stranka Slovenije z 2,3 odstotka (aprila 1,2 odstotka).

Neopredeljenih je bilo v tokratni anketi 9,3 odstotka vprašanih (aprila 7,9 odstotka). Število anketiranih, ki ne bi volili nobene stranke, je šest odstotkov (aprila 5,2 odstotka). Delež anketiranih, ki na vprašanje, za katero stranko bi volili, ni želel odgovoriti, je dva odstotka (aprila 3,9 odstotka).

Kaj pa priljubljenost politikov?

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo prvak SD Matjaž Han, evropski poslanec in predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič, minister za finance, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič in evropska komisarka Marta Kos.

Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je na 6. mestu, predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič pa je na 9. mestu. Novoizvoljeni predsednik vlade in stranke SDS Janez Janša se je uvrstil na 10. mesto, predsednik Gibanje Svoboda Robert Golob pa je na 13. mestu.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je na 14. mestu, sledi ji sokoordinator Levice Luka Mesec. Predsednik stranke Demokrati Anže Logar se je uvrstil na 17. mesto, sledi pa mu predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanović.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV preko telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 18. in 21. majem na reprezentativnem vzorcu 719 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

 

