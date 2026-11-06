  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DELJENA MNENJA

Janševa vlada bi prepovedala burke in nikabe, zdaj se je kritično odzvala Islamska skupnost

Mufti je izrazil zaskrbljenost, da bi muslimanke zaradi takšnega enačenja postale tarča nezaupanja in predsodkov.
Slovenska vlada si ne želi zakrivanja obrazov v javnosti. FOTO: Š Ammar Awad/Reuters Reuters Pictures
Slovenska vlada si ne želi zakrivanja obrazov v javnosti. FOTO: Š Ammar Awad/Reuters Reuters Pictures
STA, M. J.
 6. 11. 2026 | 16:28
 6. 11. 2026 | 16:33
3:37
A+A-

V Islamski skupnosti v Sloveniji ugotavljajo, da se javni diskurz o verski in kulturni raznolikosti zaostruje. Dodatno zaskrbljenost pa vzbuja zakonski predlog o razkritih obrazih na javnih krajih. Menijo, da se je glede na predhodno razpravo težko izogniti vtisu, da ukrep sporoča tudi nezaželenost vidne prisotnosti islama v javnem prostoru.

Do predloga novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga je vlada sprejela v četrtek, je bil mufti Nevzet Porić kritičen tudi v današnji molitvi v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana. Sprašuje se, zakaj je zakon potreben, saj je zakrivanje obraza v Sloveniji redek pojav. Razprava o zakonu pa bi po njegovih besedah okrepila predsodke do muslimank. Po njegovem mnenju javna razprava pogosto ne razlikuje med različnimi oblikami muslimanskega pokrivanja. Posledice posploševanja bi lahko občutile tudi muslimanke, ki nosijo naglavno ruto, čeprav ta po njegovih besedah ne sodi v okvir predlagane prepovedi. Kot so zapisali na spletni strani, je mufti izrazil zaskrbljenost, da bi muslimanke zaradi takšnega enačenja postale tarča nezaupanja in predsodkov. Predlagatelje zakona pa je pozval, naj ukrep utemeljijo s konkretnimi varnostnimi tveganji, ne s predpostavkami ali ustvarjanjem strahu pred muslimani.

Odziv Islamske skupnosti v Sloveniji

V Islamski skupnosti v Sloveniji pa so v ločenem sporočilu za javnost zapisali, da težko razumejo, zakaj pri oblikovanju izjem ni bila upoštevana ustavno varovana svoboda verskega izražanja. »Zavedamo se, da je zagotavljanje varnosti legitimna naloga države. Sklicevanje na preprečevanje nasilja na protestih ne odgovori na vprašanje, zakaj naj omejitev v vsakdanjem življenju zadeva tudi ljudi, ki nikogar ne ogrožajo. Zakrivanje obraza iz verskega prepričanja samo po sebi ne pomeni, da posameznica pred pristojnimi organi ne bi razkrila obraza zaradi preverjanja identitete,« so dodali. »V predvolilnem času se vrstijo izjave, ki podporo iščejo z vzbujanjem strahu pred muslimani. Posamezne prakse se posplošujejo, sodržavljani in sosedje pa se predstavljajo kot grožnja. Tovrstna ravnanja utrjujejo predsodke in izključevanje postaja normalno politično ravnanje,« so opozorili. Izpostavili so razpravo o prepovedi burk in nikabov ter pozive proti zagotavljanju ustreznih verskih prostorov. Ob tem pa so poudarili, da so muslimani v Sloveniji del te družbe že desetletja. Številni so se v Sloveniji rodili, slovenščina je njihov prvi jezik in ta prostor prvi dom. Tukaj se šolajo, delajo, vzgajajo otroke in prispevajo k skupnemu življenju. V Islamski skupnosti v Sloveniji pričakujejo, da jih politični predstavniki tako tudi obravnavajo in da njihove pripadnosti ne postavljajo pod vprašaj vsakič, »ko postane verska raznolikost priročna predvolilna tema«.

Politične stranke, njihove kandidate in nosilce javnih funkcij so pozivali, naj podporo pridobivajo s svojim delom, odgovornimi predlogi in reševanjem skupnih težav. Pričakujejo tudi, da se jasno odzovejo na izjave, ki vzbujajo sovražnost do kogarkoli ter se dejavno zavzamejo za pluralno in raznoliko slovensko družbo. »Enakopravna pripadnost tej državi ne sme biti nekaj, kar moramo njeni prebivalci in državljani zaradi svoje vere vedno znova dokazovati,« so še dodali.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

SlovenijamuslimaniburkanikabNevzet PorićvladaprepovedislamIslamska skupnost v Sloveniji
ZADNJE NOVICE
16:28
Novice  |  Slovenija
DELJENA MNENJA

Janševa vlada bi prepovedala burke in nikabe, zdaj se je kritično odzvala Islamska skupnost

Mufti je izrazil zaskrbljenost, da bi muslimanke zaradi takšnega enačenja postale tarča nezaupanja in predsodkov.
6. 11. 2026 | 16:28
16:15
Lifestyle  |  Stil
DOM

Že poznate dekorativne folije za okna? Morda so prav to, kar potrebuje vaš dom

Dekorativne folije za okna zastrejo pogled in zmanjšajo bleščanje ter sončno toploto; prispevajo lahko tudi k preprosti spremembi, ki lahko povsem preobrazi kuhinjo.
6. 11. 2026 | 16:15
15:43
Bulvar  |  Domači trači
SREČNA MAMICA

Nina Pušlar ne skriva sreče: tako je zasijala v novi življenjski vlogi (FOTO)

Pevka je septembra postala mamica, zdaj pa so objavili prisrčno fotografijo z njenega obiska pri ginekologinji.
6. 11. 2026 | 15:43
15:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DIŠAVE

Zakaj svojega parfuma ne vohate več, drugi pa ga še vedno?

Ista dišava lahko prvemu polepša dan, drugemu povzroči glavobol, tretjemu pa prikliče pozabljen spomin.
Alenka Kociper6. 11. 2026 | 15:15
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBA

Rock Partyzani udarili po svoje: »Noben nas nau več zezou!« (VIDEO)

Aleš Klinar in njegovi Rock Partyzani so združili moči z Mamo Manko in Anžetom Zavrlom iz skupine Gadi ter poskrbeli za hudomušno glasbeno presenečenje, ob katerem ne manjka harmonike, smeha in dobre volje.
6. 11. 2026 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR, VELJA

Moški po 40. letu, pozor! Sedem znakov, ki lahko opozarjajo na pomanjkanje testosterona

Se po 40. letu hitreje utrudite, izgubljate mišice in opažate manjšo spolno željo? Preverite sedem znakov, ki lahko opozarjajo na pomanjkanje testosterona.
Miroslav Cvjetičanin6. 11. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
3. 11. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Digitalno denarnico razvijamo v platformo, na kateri lahko uporabnik izvaja vse večji del svojih finančnih aktivnosti

Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
3. 11. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do zdravstvene obravnave

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Slovenski raziskovalci naleteli na povezavo, ki je niso pričakovali

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Izposodite si 500 tisoč evrov, vrnete jih lahko le 300 tisoč

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Nives je bila nenehno utrujena, danes pa pravi: »Znova imam energijo«

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Vaš obraz postaja ključno orodje

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Denar vam kopni pred očmi. Kaj storiti?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki