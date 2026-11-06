Janševa vlada bi prepovedala burke in nikabe, zdaj se je kritično odzvala Islamska skupnost

V Islamski skupnosti v Sloveniji ugotavljajo, da se javni diskurz o verski in kulturni raznolikosti zaostruje. Dodatno zaskrbljenost pa vzbuja zakonski predlog o razkritih obrazih na javnih krajih. Menijo, da se je glede na predhodno razpravo težko izogniti vtisu, da ukrep sporoča tudi nezaželenost vidne prisotnosti islama v javnem prostoru.

Do predloga novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga je vlada sprejela v četrtek, je bil mufti Nevzet Porić kritičen tudi v današnji molitvi v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana. Sprašuje se, zakaj je zakon potreben, saj je zakrivanje obraza v Sloveniji redek pojav. Razprava o zakonu pa bi po njegovih besedah okrepila predsodke do muslimank. Po njegovem mnenju javna razprava pogosto ne razlikuje med različnimi oblikami muslimanskega pokrivanja. Posledice posploševanja bi lahko občutile tudi muslimanke, ki nosijo naglavno ruto, čeprav ta po njegovih besedah ne sodi v okvir predlagane prepovedi. Kot so zapisali na spletni strani, je mufti izrazil zaskrbljenost, da bi muslimanke zaradi takšnega enačenja postale tarča nezaupanja in predsodkov. Predlagatelje zakona pa je pozval, naj ukrep utemeljijo s konkretnimi varnostnimi tveganji, ne s predpostavkami ali ustvarjanjem strahu pred muslimani.

Odziv Islamske skupnosti v Sloveniji

V Islamski skupnosti v Sloveniji pa so v ločenem sporočilu za javnost zapisali, da težko razumejo, zakaj pri oblikovanju izjem ni bila upoštevana ustavno varovana svoboda verskega izražanja. »Zavedamo se, da je zagotavljanje varnosti legitimna naloga države. Sklicevanje na preprečevanje nasilja na protestih ne odgovori na vprašanje, zakaj naj omejitev v vsakdanjem življenju zadeva tudi ljudi, ki nikogar ne ogrožajo. Zakrivanje obraza iz verskega prepričanja samo po sebi ne pomeni, da posameznica pred pristojnimi organi ne bi razkrila obraza zaradi preverjanja identitete,« so dodali. »V predvolilnem času se vrstijo izjave, ki podporo iščejo z vzbujanjem strahu pred muslimani. Posamezne prakse se posplošujejo, sodržavljani in sosedje pa se predstavljajo kot grožnja. Tovrstna ravnanja utrjujejo predsodke in izključevanje postaja normalno politično ravnanje,« so opozorili. Izpostavili so razpravo o prepovedi burk in nikabov ter pozive proti zagotavljanju ustreznih verskih prostorov. Ob tem pa so poudarili, da so muslimani v Sloveniji del te družbe že desetletja. Številni so se v Sloveniji rodili, slovenščina je njihov prvi jezik in ta prostor prvi dom. Tukaj se šolajo, delajo, vzgajajo otroke in prispevajo k skupnemu življenju. V Islamski skupnosti v Sloveniji pričakujejo, da jih politični predstavniki tako tudi obravnavajo in da njihove pripadnosti ne postavljajo pod vprašaj vsakič, »ko postane verska raznolikost priročna predvolilna tema«.

Politične stranke, njihove kandidate in nosilce javnih funkcij so pozivali, naj podporo pridobivajo s svojim delom, odgovornimi predlogi in reševanjem skupnih težav. Pričakujejo tudi, da se jasno odzovejo na izjave, ki vzbujajo sovražnost do kogarkoli ter se dejavno zavzamejo za pluralno in raznoliko slovensko družbo. »Enakopravna pripadnost tej državi ne sme biti nekaj, kar moramo njeni prebivalci in državljani zaradi svoje vere vedno znova dokazovati,« so še dodali.