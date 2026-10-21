Janševa vlada blokirala Golobov zakon o nujni pomoči kmetom po suši

Predlog interventnega zakona za pomoč slovenskim kmetom, ki jih je letos prizadela huda suša, v državnem zboru ni dobil podpore. Pripravili so ga v opozicijski Svobodi v sodelovanju z vlado v senci, ki jo vodi Robert Golob, med drugim pa je predvideval, da bi država prizadetim kmetijam še pred dokončno oceno škode izplačala 30 odstotkov predvidene odškodnine.

Predlagatelji so želeli s tem kmetom omogočiti hitrejši dostop do denarja za nadaljevanje pridelave, nakup krme in odpravljanje posledic sušnega obdobja. Vlada pod vodstvom Janeza Janše pa je ocenila, da zakon zaradi številnih pomanjkljivosti ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Kaj bi kmetje dobili?

Kot smo poročali že septembra, je Svoboda predlog zakona vložila zaradi po njenem mnenju prepočasnega odziva pristojnih na posledice letošnje suše. Med predlaganimi ukrepi je bilo najpomembnejše predplačilo v višini 30 odstotkov predhodno ocenjene škode. Če bi denimo na posamezni kmetiji ocenili škodo na 20.000 evrov, bi kmet po predlagani rešitvi lahko vnaprej prejel 6000 evrov, še preden bi bili zaključeni vsi postopki za dokončno ugotavljanje škode.

Poleg tega je predlog predvideval odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov, pomoč pri nakupu in prevozu krme ter nabavi semen, pomoč pri zagotavljanju vode in odpis zakupnin. Del ukrepov je bil namenjen tudi prihodnosti: manjšim naložbam za povečanje odpornosti kmetij na sušo ter obnovi trajnih nasadov, ki so jih prizadele neugodne vremenske razmere.

V Svobodi so ob vložitvi predloga poudarjali, da je slovensko kmetijstvo zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in visokih temperatur na izjemni preizkušnji. Ocenjevali so, da bi morala država prizadetim zagotoviti pomoč čim prej.

Vlada opozarja na pomanjkljivosti

Vlada je predlog obravnavala 15. oktobra in mu odrekla podporo. Kot je pojasnila, zakon sicer zasleduje cilj hitrejše pomoči kmetom, vendar po njeni oceni vsebuje vsebinske, pravne in izvedbene pomanjkljivosti. Kljub nasprotovanju opozicijskemu predlogu na kmetijskem ministrstvu zagotavljajo, da ukrepanje zaradi letošnje suše ostaja ena od prednostnih nalog.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je konec septembra predstavil sveženj obstoječih in načrtovanih ukrepov, ki skupaj predstavljajo več kot 21 milijonov evrov finančne pomoči. Pri tem pa ne gre zgolj za letošnjo sušo, temveč tudi za pomoč zaradi lanske suše in pozebe ter naraščajočih stroškov kmetijske proizvodnje.

Minister je opozoril, da je na nekaterih kmetijah zaradi vremenskih ujm izpad krme tako velik, da rejci razmišljajo celo o zmanjšanju čred ali opustitvi kmetovanja. »Zagotovil sem jim, da želimo njihovo delo podpreti in jim čim hitreje pomagati ohraniti kmetijsko pridelavo,« je poudaril.

Lanska suša: 8,45 milijona evrov pomoči

Kako obsežne so lahko posledice suše, kažejo tudi podatki za leto 2025. Po podatkih ministrstva je država zaradi lanske suše 3781 oškodovancem izplačala skupno 8,45 milijona evrov. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je na najbolj prizadetih območjih dodatno odpisal ali znižal zakupnine v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov.

Finančna pomoč je bila namenjena kmetijam, pri katerih je bila proizvodnja posameznih pridelkov zaradi suše zmanjšana za več kot 30 odstotkov običajnega obsega. Za letošnjo sušo so pristojni izvedli nov popis škode. Po napovedih ministrstva naj bi se zbiranje podatkov zaključilo konec septembra, njihov vnos v državno aplikacijo Ajda pa do 9. oktobra. Ti podatki bodo podlaga za odločanje o morebitnih dodatnih ukrepih.

Na ministrstvu so napovedali, da si prizadevajo zagotoviti dodatna sredstva predvsem za kmetije, ki so zaradi letošnje dolgotrajne suše utrpele največjo škodo. Preverjajo tudi možnosti delnih predplačil za območja z omejenimi dejavniki kmetovanja. Posebej pripravljajo ukrepe za blažitev visokih stroškov energentov in gnojil, za dolgoročno zmanjšanje posledic suše pa napovedujejo poenostavitev postopkov za gradnjo namakalnih sistemov in zadrževalnikov vode.

Zavrnitev predloga Svobode tako ne pomeni, da so kmetje ostali brez vse državne pomoči. Pomeni pa, da predlagana ureditev hitrega izplačila 30 odstotkov ocenjene škode ni dobila parlamentarne podpore.