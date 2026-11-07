Vlada blokirala spomenik, ki ga je izbrala ekipa strokovnjakov, slovenski umetnik »popenil«

Zgodba o spomeniku slovenske osamosvojitve, ki bi moral zrasti na Trgu republike v Ljubljani, je dobila nov, precej buren zaplet. Vlada je pred nekaj dnevi črtala že izbrano zmagovalno idejo in ministrstvu za obrambo zapovedala, naj celoten projekt začne načrtovati povsem znova. Uradni razlog? Vztrajajo, da nagrajena zamisel glede osvetlitve trga tehnično ni bila dovolj premišljena in da je treba še enkrat dobro premisliti, kakšno sporočilo naj spomenik sploh nosi.

Spomnimo, marca letos je mednarodna komisija strokovnjakov v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije po natečaju izbrala predlog ekipe kiparja in profesorja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Alena Ožbolta ter arhitektov Denisa Hitreca, Tadeja Urha, Tjaše Tahirović in Erike Sirotić. Predvidena rešitev je obsegala tri elemente — zastavo na robu Trga republike, napis ter talne luči, ki simbolizirajo gibanje ljudi in zbiranje ob državi. A projekt je zdaj ustavljen.

Sprejeta idejna rešitev za spomenik osamosvojitve, ki ga je vlada zdaj blokirala. FOTO: Arhiv Zbornica Za Arhitekturo In Prostor

Sajovic: Sporočilo osamosvojitve ni le delo »štirih iz kleti«

Ogorčenja nad potezo vladne ekipe ne skriva nekdanji obrambni minister in sedanji vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. Poudarja, da po 35 letih samostojne države še vedno nimamo osrednjega spomenika, ustavitev že izbranega projekta pa po njegovem daje zelo slabo popotnico. Politiki je očital, da očitno išče nekaj, kar bo služilo strankarskim interesom, namesto da bi postavili simbol povezovanja. Ob tem je bil brez dlake na jeziku: »Sporočilo osamosvojitve je jasno: Slovenijo smo osamosvojili vsi, ne samo štirje iz kleti Cankarjevega doma.«

»Če se predlagane rešitve, izbrane po dolgotrajnem postopku na mednarodnem javnem natečaju, ne bo izvedlo, je to natanko dokaz, da se nismo osamosvojili. Da nismo samostojni pri odločanju,« meni umetnik Arjan Pregl.

Umetnik Arjan Pregl: Gre za redukcijo države na pleme

Še precej ostrejši je bil znani slovenski umetnik Arjan Pregl, ki meni, da je bila natečajna rešitev odlična, saj je poudarjala skupnost in prostor za odprt dialog. Odločitev, da se strokovno izbran natečaj preprosto vrže v kasetnik, vidi kot izjemno nevaren presedan. Pregl opozarja, da s takšnimi potezami politiki dokazujejo, da se kot država v resnici sploh nismo osamosvojili: »Dopuščamo, da se naša prihodnost gradi na temelju osebnih egomanij peščice, ki si lastnoročno lasti vse zasluge za uresničitev 'tisočletnega sna'. Peščice, ki jim v normalnih demokracijah povsem vsakdanji postopki, v tem primeru strokovno izveden natečaj, pomenijo le drobtino na kravati, ki jo je treba odfrcniti, da ne bo kazila zloščene podobe vladajočega politika.«

»Pojavljajo se komentarji, da je predlog levičarski in da potrebuje dolgo razlago. Po mojem le 'levičarski' natanko toliko kot so 'levičarski' antični filozofi, ki so agoro razumeli kot prostor javnega dialoga in kritičnega preverjanja prepričanj. Oziroma je 'levičarski' natanko toliko kot množice, ki so se zbirale na Trgu Tahrir in zahtevale odstop avtokrata,« je zapisal Pregl na Facebooku. »Razlago pa potrebuje natanko toliko kot berlinski spomenik umorjenim Judom v Evropi. Nepregledna množica masivnih temnih betonskih blokov, med katerimi se gibljemo, vpije (oglušujočo tišino) glasneje, močneje in globlje od morebitne figuralne upodobitve,« je še dodal.

Ob tem se priznani umetnik sprašuje, zakaj molčijo arhitekturne, umetniške in pravne organizacije ter kje je glasen protest stroke proti samovolji oblasti. Po njegovem mnenju je prikazovanje te zgodbe kot zgolj spora med užaljenim avtorjem in vlado povsem zgrešeno – gre za spodkopavanje pravnih in strokovnih temeljnih postopkov v državi.