Janševa vlada danes o velikem rezu v javnem sektorju: sindikati na nogah, svarijo tudi pred stavkami

Vlada bo danes dopoldne nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za leti 2027 in 2028. Največ pozornosti vzbujajo predlogi kadrovskih načrtov, ki naj bi po poročanju medijev predvidevali občutno zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati so zaradi informacij o možnih rezih že močno zaskrbljeni, omenjajo pa tudi možnost stavk in demonstracij.

Kaže na to, da se je vlada javnega sektorja lotila s sekiro in tudi od tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostalo nič. Mislim, da ta predlog ponuja jasen vpogled, kakšni rezi čakajo javne storitve in socialno državo, če bo potrjen intervencijski zakon.

Vlada je proračunske dokumente prvič obravnavala že v četrtek, vendar dokončne odločitve takrat ni sprejela.Tudi iz uradnega sporočila po seji izhaja, da je vlada obravnavo začela, končno odločitev pa preložila na eno od prihodnjih sej.

Prihodnje leto deset odstotkov manj?

Portal Necenzurirano je nato v petek poročal, da je dobil proračunske dokumente na vpogled. Ti naj bi predvidevali, da bi se število zaposlenih v javnem sektorju in občinah prihodnje leto zmanjšalo za deset odstotkov, leta 2028 pa še za dodatnih deset odstotkov. Po teh informacijah bi ukrep zajel neposredne in posredne uporabnike proračunskih sredstev, izjeme pa naj bi veljale za policijo, Slovensko vojsko, Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Finančno upravo RS. Da vlada išče načine za znižanje proračunskih izdatkov, je bilo sicer jasno že poleti. Julija je resorjem naložila pripravo ukrepov za znižanje izdatkov, če ti znotraj določenih finančnih okvirov ne bi mogli zagotoviti izvajanja vseh nalog in obveznosti.

FOTO: Matej Družnik/delo Ui

Napovedani kadrovski načrti so med sindikati povzročili veliko nezadovoljstva. »Vlada se je očitno odločila, da bo šla nad javni sektor s sekiro, namesto da bi pogledala in analizirala procese. Če je predsednik vlade pred nekaj dnevi dejal, da v Sloveniji ne živimo tako slabo, jaz mislim, da če bo to realizirano, bomo živeli zagotovo slabše, kot živimo danes,« je za Televizijo Slovenija dejal predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek.

Še ostrejši je bil predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, ki opozarja, da bi lahko enostransko sprejeti ukrepi sprožili tudi delovnopravne spore.

»Če bo to samo enostranski akt, to pomeni, da so tukaj delovnopravni spori, to je prva stvar, druga stvar so pa lahko tudi trše metode sindikalnega boja, ki se jim reče stavke, demonstracije, kar si niti sindikati, še manj pa vlada želi,« je povedal.

Po poročanju Televizije Slovenija naj bi o načrtih v soboto razpravljal tudi koalicijski vrh.