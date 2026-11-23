Vlado Janeza Janše podpira 39,6 odstotka volivcev, kar je nekaj manj kot oktobra, nasprotuje ji 47,1 vprašanih, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je za POP TV opravil inštitut Mediana. Med strankami se je medtem na prvem mestu okrepila SDS s 23,1-odstotno podporo, sledi Gibanje Svoboda z 20,6-odstotno.

Na strankarski lestvici vodilnima SDS z 23,1-odstotno podporo (oktobra 21,8 odstotka) in Gibanju Svoboda z 20,6 odstotno (oktobra 19,4 odstotka) sledijo Levica z 8,5-odstotno podporo (oktobra 6,5 odstotka), SD z 8,4-odstotno (oktobra 8,3 odstotka) ter trojček NSi-SLS-Fokus s 7,6-odstotno (oktobra 7,9 odstotka). Demokrati Anžeta Logarja so imeli po zadnji anketi 3,5-odstotno podporo (oktobra 3,7 odstotka), SNS 2,3-odstotno, Resnica 2,0-odstotno (oktobra 3,4 odstotka), za ostale stranke bi glasovalo 4,9 odstotka vprašanih.

Delež neopredeljenih se je nekoliko zmanjšal, na 12,6 odstotka. Nobene stranke ne bi volilo 4,6 odstotka vprašanih, 1,8 odstotka pa jih ni želelo odgovoriti.

Kaj pa priljubljenost med politiki?

Med politiki najbolj priljubljena ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar z oceno 3,24. Sledi ji prvak SD Matjaž Han z oceno 2,97, finančni minister Andrej Šircelj je tretji z oceno 2,76, četrti je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz z oceno 2,74. Prvo peterko zaokrožuje minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj z oceno 2,72. Do desetega mesta sledijo sokoordinator Levice Luka Mesec (2,65), poslanec Svobode Klemen Boštjančič (2,63), prvak stranke Fokus Marko Lotrič (2,59) prvak NSi in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec (2,56) in poslanec Svobode Matej Arčon (2,54).

Na 11. mestu je premier in predsednik stranke SDS Janez Janša, sledijo mu minister za zdravje Tadej Ostrc, poslanka SDS Jelka Godec, predsednik Demokratov in gospodarski minister Anže Logar, poslanka SD Meira Hot, sokoordinatorica in poslanka Levice Asta Vrečko, poslanka Svobode Alenka Bratušek, evropski poslanec Vladimir Prebilič, prvak Gibanja Svoboda Robert Golob in predsednik državnega zbora ter stranke Resnica Zoran Stevanović. Mediana je anketo izvedla med 16. in 19. novembrom na vzorcu 721 vprašanih.