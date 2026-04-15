Kako blizu je oblikovanje četrtek Janševe vlade? V oddaji 24 ur so tako poročali, da bo SDS jutri zasedala na izvršnem odboru. V preteklih dneh pa naj bi se daleč od oči javnosti neuradno že srečali predsedniki SDS, NSi, Demokratov in Resnice.

So pa tudi v Gibanju Svobodi za jutri popoldne sklicali izvršni odbor, kjer bodo govorili tudi o označevanju glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku DZ.

Janša jim ponuja več kot Golob?

Na mizi naj bi imeli tudi kadrovski razrez, pri čemer naj bi Janez Janša krščanskim in Logarjevim Demokratom nudil več od Roberta Goloba, Resnico pa naj bi še vedno videli kot partnerja iz opozicije, so navedli.

Kot so še navedli v 24 ur, naj bi v SDS pričakovali 48 podpisov za Janševo mandatarstvo.

Malo verjetno je sicer, da bi podpise dostavili že v ponedeljek, ko bo predsednike vseh strank znova gostila predsednica države Nataša Pirc Musar.