Janša načrtuje ukinitev SDH, Žiga Debeljak pohitel, pobudo za predčasen odhod dal kar sam. Kaj pa odpravnina?

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že danes objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočil iz SDH.

Slovenski državni holding (SDH) je osrednja krovna upravljavska družba v Republiki Sloveniji, ki je v 100 % državni lasti. SDH med drugim upravlja ali soupravlja državne deleže v družbah, kot so: Petrol, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Luka Koper, Pošta Slovenije, Slovenske elektrarne (HSE) in številnih drugih podjetjih.

Nadzorniki so po potrditvi Debeljakovega odstopa začeli postopek za izbor novega prvega moža holdinga z javnim razpisom, kot predvideva zakon o SDH. Rok za prijavo zainteresiranih kandidatov je 31. julij.

Žiga Debeljak. FOTO: Leon Vidic/delo

Imenovanje novega predsednika uprave bo tako izvedeno do poteka Debeljakovega mandata. Do konca septembra bo uprava, v kateri je poleg Debeljaka še Janez Tomšič, zagotovila normalno delovanje družbe in izvajanje vseh njenih aktivnosti v skladu z letnim načrtom upravljanja, so zagotovili v SDH.

Janševa vlada načrtuje ukinitev SDH

Na novico lani novembra, da bo Debeljak septembra nastopil nov mandat na čelu SDH, se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, zdaj predsednik vlade. »Ne bo,« je takrat na kratko zapisal na omrežju X.

Janševa vlada namreč načrtuje ukinitev SDH. Snuje zakon o nacionalnem demografskem skladu, osnutek naj bi že vložila v medresorsko usklajevanje. Nanj želi s trenutnih upravljavcev - poleg SDH še Kapitalska družba, Družba za svetovanje in upravljanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nepremičninski sklad PIZ in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - prenesti državne naložbe.

Žiga Debeljak se odpravnini odrekel.

Janez Janša FOTO: Matej Družnik

Ustanovitev demografskega sklada je bil eden od predvolilnih načrtov največje vladne stranke SDS in je tudi del koalicijske pogodbe med SDS, trojčkom NSi, SLS in Fokus ter Demokrati.