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ANKETA ZA POP TV

Slabe novice za Janševo vlado: ljudje tudi menijo, da bi poslanec Mijič moral odstopiti

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV preko telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 20. in 23. julijem na reprezentativnem vzorcu 719 polnoletnih prebivalcev Slovenije.
Janez Janša. FOTO: Laia Ros Reuters
Janez Janša. FOTO: Laia Ros Reuters
STA
 27. 7. 2026 | 09:15
4:45
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Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev (22,9 odstotka) prepričala SDS, sledi Gibanje Svoboda z 20,5 odstotka. V tokratnem merjenju je vlada Janeza Janše izgubila nekaj podpore, saj jo podpira nekaj več kot tretjina vprašanih (36,8 odstotka), je pokazala anketa Mediane za POP TV.

Stranko SDS bi tokrat volilo 22,9 odstotka vprašanih (junija 22,7 odstotka), sledi ji Gibanje Svoboda, ki bi jo v tokratni anketi izbralo 20,5 odstotkov vprašanih (junija 22 odstotkov). Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 8,7 odstotka volivcev (junija 8,2 odstotka).

Sledijo Levica s sedmimi odstotki podpore (junija 6,6 odstotka), SD s 6,9 odstotka podpora (junija 6,5 odstotka). Sledijo Demokrati Anžeta Logarja s 4,8 odstotka (junija 2,8 odstotka), stranka Resnica s 3,5 odstotka (junija 3,1 odstotka) in SNS z 2,1 odstotka (junija 1,5 odstotka).

Med neopredeljenimi je skoraj vsak deveti vprašani. Neodločenih je 9,7 odstotka anketirancev (junija 9,8). Nobene stranke ne bi volilo 6,2 odstotka (junija 7,2 odstotka), 1,6 odstotka anketirancev pa ni želelo odgovoriti.

Aktualni oblasti sicer nasprotuje več kot 46 odstotkov vprašanih (46,6 odstotka). Delo vlade podpira 36,8 odstotka anketirancev, ostali so neopredeljeni (16,6 odstotka).

Ali bi moral poslanec Resnice odstopiti zaradi nepravilnosti?

Mediana je volivce spraševala tudi o tem, ali bi moral poslanec Resnice Boris Mijič odstopiti zaradi nepravilnosti, kot ga poziva opozicija. 57,8 odstotka vprašanih meni, da bi Mijič zagotovo moral odstopiti, 18,1 odstotka jih meni, da bi verjetno moral odstopiti, 5,1 odstotka, da verjetno ne bi potreboval odstopiti, pet odstotkov pa da zagotovo ne bi potreboval odstopiti. Štirinajst odstotkov vprašanih se je v anketi izreklo, da primera ne pozna.

O tem, kakšna naj bo Mijičeva usoda na položaju poslanca, so se posebej izrekli tudi samo volivci in podporniki Resnice. 40,4 odstotka jih meni, da bi Mijič zagotovo moral odstopiti, 9,6 odstotka, da bi verjetno moral odstopiti, 14 odstotkov, da verjetno ne bi potreboval odstopiti, 35,7 odstotka pa da zagotovo ne bi potreboval odstopiti.

Volivci so se v anketi izrekli tudi o tem, ali podpirajo odločitev aktualne vlade, da prepreči nominacijo Tanje Fajon za predstavnico EU za Sahel. Odločitev vlade podpira 19,1 odstotka volivcev, da bolj podpira pravi 9,5 odstotka volivcev, da bolj ne podpira 14,8 odstotkov, 34,6 odstotka vprašanih pa odločitve sploh ne podpira. Dvaindvajset odstotkov vprašanih se je v anketi izreklo, da primera ne pozna.

Mediana je med volivci preverila tudi, ali menijo, da bo specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala (Skok) učinkovito preganjalo korupcijo v Sloveniji. Zagotovo jih je na vprašanje odgovorilo 10,4 odstotka, verjetno 21,3 odstotka, verjetno ne 23,2 odstotka, zagotovo ne pa 34,7 odstotka. 10,4 odstotka vprašanih se je v anketi izreklo, da primera ne pozna.

Kdo so najbolj priljubljeni politiki v državi?

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, prav tako so drugo najboljšo povprečno oceno anketiranci tudi tokrat podelili prvaku SD Matjažu Hanu. Na tretje mesto se je tokrat uvrstil finančni minister Andrej Šircelj, ki je prehitel prvaka NSi Jerneja Vrtovca na 4. mestu in ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja.

Zdravstveni minister Tadej Ostrc je na 6. mestu najbolje ocenjen član Demokratov. Za njim je notranji minister Franci Matoz, ki se je, glede na prejšnji mesec, povzpel za kar 12 mest in se uvrstil pred predsednika vlade Janeza Janšo, na 8. mestu.

Predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič je padel na 9. mesto, prvak Demokratov Anže Logar pa je točno na sredini lestvice (10. mesto). Za njim je poslanec Gibanja Svobode Klemen Boštjančič, njegov strankarski šef Robert Golob pa je nazadoval na 16. mesto.

Še mesti nižje sta sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko. Najslabšo oceno pa so volivci tokrat podelili prvaku Resnice Zoranu Stevanoviću, ki je tako na 20. mestu.

 

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