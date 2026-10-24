Janševo proslavo ob dnevu suverenosti bodo bojkotirali vsi nekdanji predsedniki. Mahnič: »Komunajzerke ne bo nihče pogrešal«

Nedeljska državna proslava ob dnevu suverenosti, ki bo ob 11. uri na Ukmarjevem trgu v Kopru, bo minila brez vseh štirih dosedanjih predsednikov samostojne Slovenije. Poleg aktualne predsednice Nataše Pirc Musar se je ne bodo udeležili niti Milan Kučan, Danilo Türk in niti Borut Pahor. Razlogi za njihovo odsotnost so uradno sicer različni, dogajanje pred proslavo pa je že sprožilo novo politično obračunavanje.

Predsednica Pirc Musarjeva je svojo odločitev javno pojasnila v petek. Zmotile so jo poteze vlade, predvsem izključitev praporščakov Zveze združenj borcev za vrednote NOB in poimenovanje 35. obletnice osamosvojitve kot »osvoboditve Slovenije« na uradnem vabilu. Kot smo poročali, je predsednica sprva pristala tudi na željo premierja Janeza Janše, da bo na proslavi edini slavnostni govornik, čeprav je bilo prvotno predvideno, da bosta zbrane nagovorila oba. Toda poznejše odločitve vlade so bile zanjo kaplja čez rob.

Kučan se je raje poklonil rdeči zvezdi, iz časa, ko sta z Janšo stala drug ob drugem

Posebej pomenljiva je odsotnost prvega predsednika republike Milana Kučana, ki se je v teh dneh poklonil partizanskemu spominu in simbolu rdeče zvezde, ki na nedeljski državni proslavi ni zaželen. Kučan je kritičen do ideoloških sporov, ki jih odpira aktualna oblast. Po njegovem mnenju se vlada spušča v ideološki boj z nasprotniki, ki jih že dolgo ni več. Ob tem je spomnil tudi na osebno zgodbo. Njegov oče je padel pod rdečo zvezdo, zato ima ta simbol zanj povsem drugačen pomen kot za tiste, ki ga danes povezujejo izključno z jugoslovanskim režimom in agresijo na Slovenijo.

Spomnil se je tudi osamosvojitvenega obdobja, ko sta z Janšo kljub političnim razlikam stala drug ob drugem. Kučan je bil takrat predsednik slovenskega predsedstva, Janša pa minister za obrambo. Skupaj sta sodelovala pri ključnih odločitvah v času slovenskega osamosvajanja.

Pri tem je seveda vredno spomniti, da je bil tudi Janša nekoč član Zveze komunistov, iz katere je bil v osemdesetih letih izključen. Pozneje je postal eden najvidnejših predstavnikov slovenske demokratične opozicije in osamosvojitvenega gibanja. Danes je prav odnos do komunistične preteklosti ena osrednjih točk njegovih političnih sporov.

Vrh slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju - Janez Janša 20.10.2026 FOTO: Blaz Samec

Janša: »Simbol agresorja jim pomeni več kot Slovenija«

Premier je že v petek na družbenem omrežju X ostro napadel nasprotnike vladnih odločitev glede proslave. »Vsi so dobrodošli, a brez simbolov agresorja,« je zapisal in poudaril, da bodo na slovesnosti prisotni tisti, ki jim je bila samostojna Slovenija intimna opcija že v času osamosvajanja. Njegove besede so letele predvsem na zagovornike prisotnosti praporov z rdečo zvezdo, ki jo Janša povezuje z Jugoslovansko ljudsko armado. Ta je leta 1991 napadla Slovenijo, dokončno pa se je z njenega ozemlja umaknila 25. oktobra istega leta.

Žan Mahnič je ob napovedani odsotnosti Pirc Musarjeve uporabil tudi žaljivo oznako »komunajzerka«, s pripombo, da je na proslavi ne bo nihče pogrešal.

Predsednica bo med kmeticami, Türk se je opravičil, Pahor bo delal

Čeprav je odpovedala udeležbo na državni proslavi, bo imela Nataša Pirc Musar v nedeljo delovni dan. Odpravila se bo v Brežice, kjer se bo udeležila slovesnosti ob 50-letnici delovanja Društva kmetic Brežice in 20-letnici ocenjevanja ter razstave tradicionalnega bizeljskega ajdovega kolača. Kot je pojasnila, želi praznik preživeti med ljudmi. Prepričana je, da se bo med njimi dobro počutila, saj Slovenija, ki jo srečuje na terenu, ni enaka tisti, ki jo spremljamo v političnih obračunavanjih.

Nekdanji predsednik Danilo Türk se je zaradi osebnih razlogov opravičil že prejšnji teden.

Tudi Boruta Pahorja v Kopru ne bo. Sporočil je, da bo v službi, obenem pa pojasnil, da se zadnji dve leti udeležuje le še državnih proslav junija in decembra.