Janši dali košarico, celo Stevanović pogreša vsebino, Gorenak se je že posnel: »Tudi brez vas znamo vladati« (VIDEO)

Stranka Resnica je danes na organih stranke začela odločati o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Prvak Resnice Zoran Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje »jasen status opozicije«, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine.

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Poleg poslanske skupine in sveta stranke, se bo sestal še strokovni svet, so v stranki navedli za STA. Ko bodo torej o Janševi ponudbi odločali vsi trije organi stranke, bodo sporočili odločitev in morebitne pogoje, so navedli. To naj bi v skrajnem primeru sporočili najkasneje v nedeljo, so dodali.

Premalo vsebine tudi za Golobovo svobodo

Je pa premalo vsebinski omenjeni dokument tudi za Svobodo, kjer so zato na ponedeljkovi seji izvršilnega odbora sprejeli odločitev, da se partnerstvu ne bodo pridružili. Namesto tega pa so napovedali, da bodo oblikovali vlado v senci in podpirali dobre predloge koalicije.

Levica je medtem sodelovanje javno zavrnila že prejšnji teden. V SD pa po besedah podpredsednice Andreje Katič o tem še niso razpravljali.

Vinko Gorenak: »Če bi ga prebrali, bi vedeli ...«

Se je pa na omenjene zavrnitve odzval državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak: »Opozicijskim strankam smo ponudili roko sodelovanja v Partnerstvu za uspešno Slovenijo. Stranke nekdanje koalicije sodelovanje zavračajo z izgovorom, da dokument nima vsebine. Če bi ga prebrali, bi vedeli, da partnerstvo zajema sodelovanje pri vseh zakonih in ključnih vprašanjih za prihodnost države, zato je njihov izgovor brez osnove in samo dokazuje, komu je v resnici mar za skupno prihodnost Slovenije, ki temelji na sodelovanju med vsemi političnimi strankami.«