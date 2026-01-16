V Levici so zaradi širjenja nacistične simbolike in spodbujanja sovraštva vložili kazensko ovadbo zoper storilca, ki je stavbo ministrstva za kulturo porisal s svastikami. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ob tem opozorila na širjenje ekstremizma in kot enega ključnih generatorjev normalizacije skrajno desnih idej pri nas izpostavila SDS.

FOTO: Levica

Kot je ob predstavitvi ovadbe dejala Vrečko, je širjenje nacistične simbolike in spodbujanje sovraštva širši pojav, ki je povezan tudi s širjenjem ekstremizma v Sloveniji. Spomnila je na svastike in nacistične simbole tudi drugod in na poškodovanje pravoslavnega križa v Kopru.

Janšo okrivila za širjenje desnega ekstremizma

»Vse to je povezano z nekim širšim družbenim kontekstom porasta skrajne desnice, porasta sovražnih ideologij, sovražnega govora in napada na vse drugače misleče. Tukaj enostavno ne morem mimo tega, da je ena izmed generatork tovrstnega diskurza v slovenskem javnem prostoru tudi največja opozicijska stranka SDS s svojim predsednikom Janezom Janšo na čelu,« je dejala. Ob tem je bila kritična tudi do njegovega odnosa do nevladnih organizacij. V Levici, kot je poudarila, zagovarjajo, da mora demokratični dialog temeljiti na spoštljivosti, da ni prostora za sovraštvo ne na družbenih omrežjih ne z anonimnimi akcijami, zlasti pa ne s strani najvidnejših politikov in javnih funkcionarjev. Ti morajo biti družbi in predvsem mlajšim generacijam za zgled, je prepričana Vrečko.

Storilec se je razkril sam

V Levici so ob tem izpostavili, da se je storilec sam razkril. Gre za Nikolo Popovića, ki je imel po poročanju portala N1 pri dejanju oblečeno majico z logotipom skupine Slovenisti, skrajno desne skupine, ki širi sovražna sporočila o migrantih in predvsem judih.