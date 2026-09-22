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Janšo zapustil dolgoletni član! »Iz spoštovanja do stranke o podrobnostih ne bom ...«

Jure Colja je odstopil tudi od vseh funkcij v stranki SDS ter od evidentirane kandidature za koprskega župana in nosilca liste za občinski svet.
Janez Janša FOTO: Johanna Geron/reuters
Janez Janša FOTO: Johanna Geron/reuters
N. Č.
 22. 9. 2026 | 08:59
 22. 9. 2026 | 08:59
3:22
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Dolgoletni član SDS in koprski občinski svetnik Jure Colja je po skoraj dveh desetletjih zapustil stranko Janeza Janše. Odstopil je tudi od vseh funkcij v stranki ter od evidentirane kandidature za koprskega župana in nosilca liste za občinski svet. Razloga za odhod podrobneje ni razkril.

Jure Colja se je v Slovensko demokratsko stranko včlanil leta 2007, ko je bil star komaj 15 let. Kot je zapisal v daljši objavi na Facebooku, je odraščal ob vrednotah ljubezni do domovine, svojih stališč in prepričanj pa ni nikoli skrival.

»Ne v šoli, ne v družbi, ne na delovnem mestu. To te zaznamuje, hkrati pa tudi utrdi, a če si tako vzgojen in če globoko verjameš v nekaj, vztrajaš in gradiš,« je zapisal. Leta 2022 je bil kot nosilec liste izvoljen v Občinski svet Mestne občine Koper. Ob začetku mandata je Koprčankam in Koprčanom obljubil, da bo njihov glas ne glede na politična prepričanja.

Kot je navedel, je v času mandata podal več kot 90 svetniških pobud in vprašanj, pri nekaterih pa tudi uspel. Prav na to je, kot pravi, danes najbolj ponosen. »En glas v občinskem svetu ni veliko, vem pa, da je bil glasnejši od mnogih in da je sledil obljubi ob začetku mandata,« je poudaril.

Jure Colja: Iz spoštovanja do stranke o podrobnostih ne bom, držim svojo besedo vedno in tako ostaja. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Jure Colja: Iz spoštovanja do stranke o podrobnostih ne bom, držim svojo besedo vedno in tako ostaja. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Pripravljal se je tudi na lokalne volitve

Colja je zapisal, da je zagovarjal zaščito in ohranitev zaliva, podpiral projekte in predloge, ki so se mu zdeli dobri, tudi če so prihajali z nasprotne politične strani, ter opozarjal na odločitve, s katerimi se ni strinjal. Marca je kandidiral za poslanca v državnem zboru, znotraj lokalnega odbora pa je bil evidentiran in potrjen tudi kot kandidat za župana na prihajajočih lokalnih volitvah.

Skupaj z ekipo so že pripravili program za lokalne volitve, oktobra pa naj bi lokalni odbor dobil novo, mlajše vodstvo. A nato je prišla odločitev, za katero sam pravi, da si ni predstavljal, da jo bo kdaj sprejel. »Zaradi osebnih razlogov pa je prišel trenutek, za katerega si nisem predstavljal, da bo kadarkoli prišel. Z današnjim dnem namreč težkega srca odstopam od vseh funkcij znotraj stranke, prav tako pa tudi od evidentirane kandidature za župana, nosilca liste za občinski svet in tudi iz članstva stranke,« je zapisal.

Spraševali so ga, kaj se je zgodilo

Pod njegovo objavo so se zvrstili odzivi ljudi, ki so njegov odhod obžalovali. Nekateri so zapisali, da je škoda, drugi, da njegove odločitve ne razumejo, spraševali pa so ga tudi, kaj se je zgodilo. Več komentatorjev je poudarilo, da je bil viden član stranke, da je za Koper naredil veliko in da njegov odhod pomeni izgubo.

Colja razloga kljub vprašanjem ni želel razkriti. »Iz spoštovanja do stranke o podrobnostih ne bom, držim svojo besedo vedno in tako ostaja. Vse dobro želim,« je zapisal.

Ob tem je poudaril, da ostaja aktiven v lokalnem okolju, na družbenih omrežjih in predvsem na terenu med ljudmi, a ne več pod okriljem stranke.

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