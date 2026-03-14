VIDNO JE BIL OGORČEN

Jaši Jenullu napadli stanovanje: pokazal je, kaj se je zgodilo (VIDEO)

Mlajša hčerka se je igrala v svoji sobi, nakar je slišala udarce na oknu. Takoj je stekla do očeta.
Jajca na oknu stanovanja Jaše Jenulla. FOTO: Jaša Jenull/Facebook/zajem zaslona
M. J.
 14. 3. 2026 | 23:14
Jaša Jenull se je danes zvečer oglasil na družbenem omrežju Facebook, kjer je sporočil, da so mu napadli stanovanje. Kot je povedal, se je mlajša hčerka igrala v svoji sobi, nakar je slišala udarce na oknu. Stekla je do njega in mu povedala, da so v okno zmetali jajca. Jenull je sledilcem na Facebooku rekel, da je to čista norost. 

V videu, ki ga lahko vidite tukaj, je bil vidno ogorčen. »A ste vi normalni? Samo to vprašanje. Kako smo prišli do te točke v Sloveniji, da se ljudem zdi normalno, da mi zvečer tukaj v otroško sobo mečejo jajca notri? Da gredo na dom nekoga in vandalizirajo dom,« je dejal. Sprašuje se, da če se zdaj takšne stvari dogajajo, »kaj se bo dogajalo, če pridejo ti ljudje na oblast.«

Poklical je policijo

V kasnejšem zapisu na Facebooku je sporočil, da je poklical policijo, ki jim je ob ogledu povedala, da so se v Savskem naselju že v preteklosti dogajali napadi z jajci na druga stanovanja. Upa, da storilce najdejo in da se ugotovi, da ne gre za načrtno politično akcijo, temveč zgolj za naključni napad. Ljudi je pozval, da gredo voliti. »Ne smemo pustiti, da zmagajo tisti, ki bi nas z ustrahovanjem in lažmi radi utišali. Tisti, ki že zdaj napovedujejo, da bodo volitve neveljavne, če ne bodo zmagali. 22. marca gremo volit za normalno državo, v kateri lahko vsak izraža svoje politično mnenje in stališča brez strahu, da bo zato postal tarča napadov, laži in množičnih kampanj sovraštva,« je zapisal.

V zapisu je med drugim tudi omenil, da je tarča verbalnih napadov: »V času, ko preko socialnih omrežij vsakodnevno dobivam grožnje z nasiljem, ko se za potrebe politične kampanje širijo najbolj grozne možne laži o meni in ko se ne morem niti sprehoditi skozi mesto, ne da bi se nekdo zadiral name in na člane moje družine bi bil samo navaden objestni vandalizem praktično olajšanje.«

Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
