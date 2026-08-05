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NEPRIPETA V VOZILU

Toliko bo Nataša Pirc Musar morala plačati za prekršek, ki ga je storila: zakon pojasnjuje, kako je v takšnih primerih

Strokovnjaki pojasnjujejo, da lahko policija globo izreče tudi naknadno, odvetnik pa opozarja še, da bi lahko huje poškodovana sopotnica od države zahtevala odškodnino.
Predsednica je prekršek javno priznala. FOTO: Zajem zaslona, 24ur
Predsednica je prekršek javno priznala. FOTO: Zajem zaslona, 24ur
G. P.
 5. 8. 2026 | 12:21
 5. 8. 2026 | 12:21
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Po prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo predsednice republike Nataše Pirc Musar, je javnost razburila njena izjava, da med vožnjo na zadnjem sedežu ni bila pripeta z varnostnim pasom. Predsednica je nato v videu sama priznala, da je bila to njena največja napaka, s tem pa se je odprlo tudi vprašanje, ali bo zaradi javno priznanega prekrška torej prejela globo.

Na uredništvo Slovenskih novic se je obrnil bralec, ki ga zanima, ali je policija med obravnavo prometne nesreče preverjala, ali je bila predsednica pripeta, ter ali bo zaradi poznejšega priznanja prejela kazen. Po neuradnem pojasnilu, ki smo ga pridobili, policija lahko plačilni nalog izda tudi naknadno.

»Policija za nazaj po nesreči izda kazen oziroma plačilni nalog. Predsednica republike bo torej morala plačati 120 evrov oziroma 60 evrov, če globo poravna v zakonskem roku. Kazen se izda tudi, če policija v trenutku nesreče ni bila na kraju dogodka. Podlaga je odgovornost povzročitelja oziroma ugotovitev prekrška. Ker je predsednica sama priznala, da ni bila pripeta, gre zgolj še za formalnost,« je pojasnil naš sogovornik.

To izhaja tudi iz Zakona o pravilih cestnega prometa. Ta v 33. členu določa, da morajo biti med vožnjo z varnostnim pasom pripeti voznik in vsi potniki, če je vozilo z njim opremljeno. Za kršitev je predpisana globa 120 evrov. Ker gre za prekršek, lahko policija postopek vodi tudi naknadno, če razpolaga z dovolj dokazi, da je bila kršitev storjena. Ni nujno, da policist osebo zaloti nepripeto med samo vožnjo – odločilno je, ali je prekršek mogoče dokazati.

V konkretnem primeru se zato zastavlja vprašanje, ali bo policija kot dokaz upoštevala javno priznanje predsednice in izdala plačilni nalog. Na policijo smo naslovili vprašanja, ali je bila nepripetost predsednice v postopku ugotovljena, ali bo zaradi njenega javnega priznanja uveden prekrškovni postopek ter ali bo prejela globo.  Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

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Znane podrobnosti nesreče, v kateri je bila udeležena Pirc Musar: policija preiskuje sum kaznivega dejanja

Poškodovana prijateljica lahko toži državo

Nesreča se je zgodila prejšnji teden na območju Gorenjske, ko je v vozilo predsednice republike trčilo drugo vozilo. Predsednica in njena prijateljica sta sedeli na zadnjih sedežih službenega avtomobila, ki ga je vozil policist iz Centra za varovanje in zaščito.  Njena prijateljica je bila v trčenju huje poškodovana in je ostala na zdravljenju v bolnišnici, medtem ko je predsednica utrpela lažje poškodbe. Zaradi okoliščin nesreče se zdaj odpirajo tako vprašanja morebitne prekrškovne odgovornosti zaradi nepripetosti kot tudi odškodninske odgovornosti države.

Na morebitne pravne posledice je opozoril tudi odvetnik Miran Šepec. Za 24ur je pojasnil, da bi lahko huje poškodovana sopotnica od države zahtevala odškodnino, saj je vozilo vozil policist pri opravljanju nalog varovanja predsednice republike. Če bi se izkazalo, da je za prometno nesrečo odgovoren voznik službenega vozila, bi država lahko odškodninsko odgovarjala. Na višino morebitne odškodnine pa bi lahko vplival tudi soprispevek poškodovane, če bi se ugotovilo, da tudi sama med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom.

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