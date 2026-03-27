Je bil izpad spletne strani res DVK nameren? SDS zahteva podrobno forenzično preiskavo

Slovenska demokratska stranka je po izpadu spletnega portala Državne volilne komisije na večer parlamentarnih volitev 22. marca 2026 uradno pozvala k neodvisni in celoviti forenzični preiskavi informacijskega sistema komisije. Do izpada je prišlo v ključnem času objave volilnih rezultatov, približno med 21.47 in 22.30, kar po mnenju stranke odpira resna vprašanja o transparentnosti in zanesljivosti volilnega procesa.

Izpad se jim zdi preveliko naključje

V SDS opozarjajo, da vzrok tehničnih težav doslej ni bil jasno pojasnjen, časovna sovpadnost z objavo rezultatov pa po njihovem mnenju vzbuja dvom o naključnosti dogodka. V času nedelovanja sistema javnost in drugi deležniki niso imeli dostopa do podatkov, s čimer je bila začasno onemogočena neodvisna verifikacija rezultatov. Po oceni stranke takšne okoliščine ustvarjajo dvom v zakonitost in legitimnost volitev, dokler niso ustrezno razjasnjene. Stranka zato predlaga izvedbo strokovno vodene forenzične preiskave, v katero bi bili vključeni tudi predstavniki drugih političnih strank ter zunanji strokovnjaki za kibernetsko varnost in digitalno forenziko. Zahtevajo tudi popoln dostop do vseh relevantnih tehničnih podatkov ter javno objavo končnega poročila z jasno metodologijo in revizijsko sledjo analiz. Po njihovem mnenju je to nujno za zaščito demokratičnega procesa in ohranitev zaupanja javnosti v volilni sistem.

V nadaljevanju predloga SDS podrobneje opredeljuje obseg predlagane preiskave, ki naj bi zajemala celovit tehnični pregled informacijskega sistema DVK. Med drugim zahtevajo analizo infrastrukture, vključno z arhitekturo strežnikov, baz podatkov in morebitnih obremenitvenih točk, ter natančno ugotovitev vzroka izpada, vključno z morebitnimi zunanjimi ali notranjimi sprožilci. Poseben poudarek namenjajo pregledu dnevniških zapisov, kot so sistemski in strežniški logi ter revizijske sledi dostopov, ki bi lahko pokazali, kaj se je v času izpada dejansko dogajalo.

Prav tako želijo preverbo integritete podatkov, vključno z analizo vseh sprememb v času izpada, sledljivostjo vnosov in primerjavo z uradnimi zapisniki volilnih odborov. Predlagajo tudi nadzor nad privilegiranimi dostopi, kjer bi se identificiralo vse administrativne posege in preverilo morebitne nepooblaščene aktivnosti. Del preiskave naj bi zajemal tudi analizo obdelave uporabniških podatkov ter skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, kar naj bi dodatno prispevalo k razjasnitvi okoliščin in obnovi zaupanja v volilni proces.