POŽAR NA GOLTEH

Je bil požar na Golteh podtaknjen? Neuradno smo izvedeli, zakaj je zagorelo

Ogenj je v Radegundi sprva zajel eno in se razširil še na drugo kočo.
Škoda je ogromna.

Požar so gasilci ukrotili.

Ogenj je koči uničil. FOTOGRAFIJE: Pgd Mozirje
Mojca Marot
 23. 10. 2025 | 07:00
2:42
Včeraj zjutraj, malo pred sedmo uro, so bili celjski policisti obveščeni o požaru na Golteh, natančneje v Radegundi. »Ogenj je v celoti uničil dve sosednji koči, namenjeni gostinski in turistični dejavnosti. Materialna škoda bo velika,« je dopoldne s Policijske uprave Celje sporočila tiskovna predstavnica Milena Trbulin. Kot je dodala, vzrok požara še ni znan. »Ogled kraja požara opravlja ogledna skupina sektorja kriminalistične policije,« je še sporočila Trbulinova.

Neuradno ne gre za kaznivo dejanje, za zdaj kaže, da je zagorelo zaradi dotrajanosti koče v zasebni lasti.

Visoka škoda

Več podatkov o tem, zakaj je zagorelo, včeraj torej še ni bilo znanih, kot tudi ne natančna višina škode. Da bo ta visoka, pa so sporočili tudi iz družbe Golte, od koder so bili o požaru prav tako obveščeni v zgodnjih jutranjih urah. »Okoliščine dogodka preiskujejo kriminalisti, obiskovalce pa pozivamo, naj se izogibajo bližini prizorišča požara, dokler preiskava ne bo zaključena,« je na družbenem omrežju zapisala ekipa družbe Golte.

Neuradno nam je sicer uspelo izvedeti, da v ozadju ne gre za kaznivo dejanje, temveč za zdaj bolj kaže, da je zagorelo zaradi dotrajanosti koče v zasebni lasti. Da je ena koča, in sicer Trije ploti v lasti družbe Golte, druga, pri Žlajferju, ki je bila tik od njej, pa v zasebni lasti, je za medije potrdil mozirski župan Ivan Suhoveršnik. Kot je dejal, obe stojita na območju Nature 2000, vendar nobena ni imela gradbenega dovoljenja. Z naravovarstveniki so sicer iskali rešitev, da bi legalizirali vsaj eno.

A požar, ki je izbruhnil v zasebni koči in se nato razširil še na sosednjo, v lasti družbe Golte, jih je zdaj torej prehitel. Dim in ogenj naj bi zavonjal in prvi opazil delavec podjetja, ki je o tem obvestil gasilce. »Na poziv so se takoj odzvali gasilci PGD Mozirje in PGD Rečica ob Savinji,« so še pojasnili v družbi Golte. Koča pri Treh plotih je bila lesena pastirska koča, primerna za počitnikovanje, enodnevne pobege v naravo, praznovanja, ob njej je bila v neposredni bližini tudi koča pri Žlajferju, od koder se je odpiral lep razgled na celotno Smrekovško pogorje, Travnik, Raduho in hribovje nad Mozirjem. Dih jemajoč je bil tudi pogled na le nekaj metrov oddaljeno umetno jezero, ki pozimi služi umetnemu zasneževanju smučišča. 

