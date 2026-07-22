Je bil Rupnik oproščen? Odvetnica žrtev od Vatikana zahteva odgovore (VIDEO)

Italijanska odvetnica Laura Sgro, ki zastopa pet domnevnih žrtev nekdanjega slovenskega jezuita Marka Rupnika, obtoženega zlorab redovnic, je v torek zahtevala informacije o postopku pred posebnim sodiščem Vatikana. Pred tem so v javnost prišle nepotrjene informacije, da naj bi bil Rupnik oproščen. Viri v Vatikanu trdijo, da je postopek v teku. Več spletnih portalov in blogov, med njimi Messa in Latino in AdVaticanum, je v zadnjih dneh poročalo, da je bil nekdanji slovenski jezuit Marko Ivan Rupnik oproščen v postopku v zvezi z obtožbami spolnih in psihičnih zlorab redovnic.

Viri v Vatikanu, na katere se sklicuje italijanski časnik Il Messaggero, medtem trdijo, da se sojenje še ni končalo in še vedno poteka. Uradno pa Sveti sedež ni potrdil niti ene niti druge interpretacije dogodkov. Odvetnica Laura Sgro, ki zastopa pet domnevnih Rupnikovih žrtev, je v torek v ostrem pismu Vatikanu zahtevala informacije o postopku. Zapisala je, da so jo njene stranke prosile, naj zahteva dodatna pojasnila in to tudi javno objavi, potem ko niso nikoli prejele nobenega uradnega obvestila o postopku.

Sgro je dodala, da je prefekta dikasterija za nauk vere, kardinala Victorja Manuela Fernandeza, na katerega je naslovila torkovo pismo, že večkrat prosila za informacije o postopku, vendar odgovora ni prejela. Dodala je, da gre za »novo obliko nasilja« nad njenimi strankami, katerih »rane ostajajo odprte«.

V pismu je postavila tudi več vprašanj, ki po njenem mnenju ostajajo brez odgovora: Ali se je sojenje Rupniku dejansko začelo, v kateri fazi je, kdo so sodniki in zakaj žrtve še vedno niso bile povabljene k pričanju. »Cerkev, tako kot žrtve, potrebuje preglednost, pravičnost in resnico,« je še zapisala italijanska odvetnica.

Skrivnostnost postopka pred posebnim sodiščem v Vatikanu, ki obravnava primer Marka Rupnika, je posebej presenetljiva tudi zato, ker je papež Leon XIV. novembra lani javno izrazil upanje, da bo postopek proti Rupniku prinesel »jasnost in pravico«, navaja AP.

Rupnik, ki ostaja duhovnik, vse obtožbe zanika

Petčlanski sodni senat, ki je bil imenovan oktobra lani, sestavljajo ženske in kleriki, ki nimajo nobene funkcije v dikasteriju za nauk vere ali drugih vatikanskih organih. Vatikan imen članov senata ni razkril. Nikoli niso javno razkrili niti tega, kakšne obtožbe v postopku bremenijo Rupnika, glede na različne objave v medijih in na spletnih portalih v zadnjih dneh pa ni mogoče zaključiti, ali je bil morda oproščen le nekaterih obtožb, medtem ko se preiskava drugih še nadaljuje.

Skupina redovnic iz skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan kasneje razpustil. Obtožilo naj bi ga 20 redovnic. Jezuitski red, iz katerega je prihajal tudi prejšnji papež Frančišek, je Rupnika junija 2023 izključil. Rupnik, ki ostaja duhovnik, vse obtožbe zanika.