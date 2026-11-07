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PO KIBERNETSKIH NAPADIH

Je hrana v naših trgovinah varna pred napadi?

Kako so pred hekerji zaščiteni naši trgovci?
Kibernetski napad je hladilnike in zamrzovalnike spremenil v grelnike, zato so morali trgovci zavreči velike količine hrane, ki se je pokvarila. Foto: Mavric Pivk
Kibernetski napad je hladilnike in zamrzovalnike spremenil v grelnike, zato so morali trgovci zavreči velike količine hrane, ki se je pokvarila. Foto: Mavric Pivk
Maja Grgič
 7. 11. 2026 | 06:45
4:58
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Kibernetski napadi v sedmih državah Evropske unije na trgovine s hrano so izpraznili njihove hladilne police, saj so morali trgovci hrano zaradi pregrevanja zavreči. Zato smo preverili, kako so na takšne dogodke pripravljene naše trgovine in kako smo v državi pripravljeni na morebitne prazne police trgovin in lekarn ter koliko blagovnih rezerv imamo.

V omenjenem kibernetskem napadu so se hladilniki in zamrzovalniki spremenili v grelnike, ki so hrano segreli na 50 stopinj Celzija, zaradi česar so morali trgovci velike količine zalog zavreči. Slovenski trgovci v tokratnem kibernetskem napadu niso bili prizadeti, saj so bile tarče predvsem poslovalnice v Belgiji, na Švedskem, Luksemburgu, Estoniji, Finskem, Irskem in na Nizozemskem, že pred tem pa v Franciji. Ker bi se med tarčami lahko znašli tudi naši trgovci, smo jih vprašali, kako so pripravljeni na takšne napade. A z odgovori so bili večinoma skopi.

»Pri Tušu imamo vzpostavljeno povezavo za upravljanje sistemov hladilne tehnike v poslovalnicah prek interne mreže (VPN), kar zagotavlja večjo stopnjo varnosti v primerjavi s sistemi, ki so bili oktobra tarča vdorov v Franciji,« odgovarjajo pri trgovcu.

Pripravljeni na incidente

V Hoferju pravijo, da takšnega primera kibernetskega napada niso imeli. »Za zmanjševanje tveganj pri delovanju informacijskih sistemov ter opreme izvajamo ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe. Sledimo veljavnim zakonskim zahtevam in smernicam na področju kibernetske varnosti. Vzpostavljene imamo tudi postopke za odzivanje na morebitne varnostne incidente, s katerimi si prizadevamo zagotoviti čim manjši vpliv na poslovanje in naše kupce,« pojasnjujejo.

Napad na infrastrukturo bi lahko imel hujše posledice kot zgolj pokvarjena živila.

V Sparu Slovenija zatrjujejo, da varnost operacijskih sistemov redno preverjajo in posodabljajo, podobnih poskusov oziroma ranljivosti pa do zdaj niso zaznali. »Ob morebitnih nepooblaščenih posegih imamo vzpostavljene mehanizme za hitro zaznavo in ukrepanje,« navajajo. Tudi v Mercatorju do zdaj niso zasledili kibernetskih napadov. Pojasnili pa so, da so že ob prvih novicah v zvezi s težavami v Evropi izvedli nekaj preventivnih aktivnosti. V Lidlu so se odgovoru izognili. »Lidl Slovenija v omenjenem incidentu ni bil prizadet. Prosimo za razumevanje, da zadeve podrobneje ne komentiramo,« so nam sporočili.

Ranljivost trgovin

Ponavljanje takšnih napadov postavlja vprašanje, ali so trgovske verige naredile dovolj za zaščito svojih sistemov. Poročali smo, da kibernetski raziskovalec Ken Munro meni, da bi morale hladilne naprave in sisteme za njihovo daljinsko upravljanje odklopiti iz odprtega interneta. Po njegovem mnenju ni sprejemljivo, da trgovci tega niso storili že po prvih opozorilih. Spletna povezava serviserjem sicer omogoča, da naprave nadzorujejo in popravljajo na daljavo, hkrati pa poslovalnice dela ranljivejše za napade.

Nevarnost po mnenju poznavalcev presega trgovske police. Enaka tehnologija se namreč uporablja v živilskih obratih, vinskih kleteh, skladiščih sadja, na kmetijah, lekarnah in tudi pri hladilni opremi v bolnišnicah. Napad na takšno infrastrukturo bi zato lahko imel precej hujše posledice kot zgolj pokvarjena živila.

Blagovne rezerve

In kako smo v Sloveniji pripravljeni na morebitne prazne police trgovin ter koliko blagovnih rezerv imamo? Na ministrstvu za gospodarstvo odgovarjajo, da so državne blagovne rezerve pripravljene z namenom zagotavljanja osnovne preskrbe prebivalstva v Sloveniji v primeru nastanka zakonsko določenih kriznih razmer. »Njihov namen je zagotavljanje tistih osnovnih življenjskih potrebščin, ki so nujne za preživetje oziroma življenje ljudi in živali. Med živila, ki se zagotavljajo v državnih blagovnih rezervah, sodijo predvsem žita in žitni izdelki, meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, sladkor, jedilno olje, sol in voda,« navajajo. Med to blago sodijo tudi zdravila za humano medicino in zdravila za veterinarsko uporabo.

Na ministrstvu dodajajo, da so količine, vrste in teritorialna razmestitev posameznih vrst blaga določene v petletnem programu oblikovanja državnih blagovnih rezerv, ker pa je ta dokument označen s stopnjo tajnosti, podrobnejših podatkov o vrstah in količinah posameznega blaga ne morejo razkriti. Obseg državnih blagovnih rezerv oziroma obdobje, za katero zagotavljajo preskrbo prebivalstva, se razlikuje glede na posamezno vrsto blaga, razlagajo na ministrstvu. Pri določanju potrebnih količin se skladno z zakonom o državnih blagovnih rezervah upošteva možnosti skladiščenja in obnavljanja blaga ter tudi stopnja samopreskrbe Slovenije s posameznim blagom.

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