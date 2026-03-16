Je Jaša Jenull šel predaleč? Po napadu z jajci obtožbe o političnem ozadju, dokaza ni

Napad z jajci na stanovanje Jaše Jenulla je v soboto močno odjeknil, največ pozornosti pa so ob tem pritegnile njegove besede. Aktivist je namreč izrekel obtožbo, da bi lahko bil vandalizem politično motiviran s področja desnice, čeprav za to za zdaj ni javno predstavil nobenih dokazov. Jenull je v čustvenem odzivu po dogodku, ko so neznanci z jajci zadeli okno stanovanja, kjer je bila tudi njegova mlajša hčerka, ogorčeno vprašal: »A ste vi normalni?« Nato pa dodal: »Kaj se bo dogajalo, če pridejo ti ljudje na oblast.« Med komentarji so mu prikimale tudi nekatere znane osebe, med njimi Violeta Tomić.

V ozadju nevzgojena mladina in ne predvolilni napad?

Njegove besede je mogoče razumeti kot neposreden namig na politično motiviranost napada oziroma na odgovornost desnega političnega tabora, ki ga Jenull pogosto kritizira. Toda v Savskem naselju so stanovalci že sredi februarja javnost opozarjali zaradi večkratnih napadov z jajci, kar naj bi počela tamkajšnja mladina. Eden od regionalnih portalov, Ljubljanainfo, je tako 14. februarja poročal o tem, da je na Fabianijevi ulici nekdo v okno enega izmed stanovanj zalučal jajce, kar je močno prestrašilo otroke. Stanovalci pravijo, da to ni prvi tak primer in da se podobni incidenti ponavljajo že dlje časa. Stanovalka je javila, da je v preteklem letu večkrat opazila skupino treh fantov, ki naj bi se zadrževali v bližini. V preteklosti naj bi proti oknom večkrat poletele tudi ledene kepe, v stene pa je že večkrat priletela žoga za košarko.

Da se je nekaj podobnega dogajalo tudi minuli konec tedna, gre prebrati v facebook skupini Savčan, kjer je domačinka zapisala: »V petek zvečer in včeraj /sobota - op. ur./ sta nam ista dva mulca metala jajca v okna, v petek celo skozi odprto v kopalnici. Vemo, da sta dva mulca, starejša osnovnošolca, ker so jih sosedje iz našega bloka videli bežati. Žal jih noben večer nisva našla. Danes na sprehodu po soseski sva na več mestih videla razbita jajca, tako da očitno sta fanta vedno bolj pogumna in zdaj že serijsko napadata stanovanja po Savskem. «

Jenull za vikend sam priznal: »naključni napad neuravnovešencev«, opravičil se ni

Toda že kmalu zatem je sam zapisal, da mu je policija ob ogledu povedala, da so se v Savskem naselju podobni napadi z jajci v preteklosti že dogajali tudi na drugih stanovanjih. To kaže, da gre verjetno za vandalizem, ne pa za organizirano politično akcijo. Tudi Jenull je sam v poznejšem zapisu izrazil upanje, da se bo izkazalo, da ni šlo za načrtni politični napad, ampak za »naključni napad nekih neuravnovešencev«. A kljub temu je bil njegov prvi odziv oster, politično obarvan in za marsikoga tudi prehiter, saj je v javnost poslal zelo resen namig brez potrjenih dejstev.

Za zdaj Jenull svojih prvih namigov na račun političnih nasprotnikov oziroma desnega pola ni javno preklical, prav tako se zanje ni opravičil. Psiholog Matic Munc, ki prav tako živi v tem naselju, je komentiral in javno pozval Jenulla na odgovornost: »Glupo mi je, da iz tega zdaj delajo politično zgodbo ... ti je vseeno Jaša Jenull? Pa točno od tukaj veš, da je to problem že nekaj tednov ...«. Sokrajan mu je pritrdil: »Ampak najbolj trapasto pa je da nekateri takoj iz tega naredijo neko politično sranje in kao nek napad ... pa cel Savc je od jajc ...«.