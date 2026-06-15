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Ali je nad Komendo divjal tornado? (FOTO)

Silovito neurje je obudilo spomin na avgust 1986, ko je zadnji uradno potrjeni tornado v Sloveniji za seboj pustil 34 kilometrov dolgo sled razdejanja.
V Komendi in okoliških krajih je neurje uničilo vse pod seboj. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

V Komendi in okoliških krajih je neurje uničilo vse pod seboj. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Pri nas je zelo redek pojav.

Pri nas je zelo redek pojav.

V sredo zvečer je v samo nekaj sekundah nastala velikanska škoda.

V sredo zvečer je v samo nekaj sekundah nastala velikanska škoda.

V Komendi in okoliških krajih je neurje uničilo vse pod seboj. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik
Pri nas je zelo redek pojav.
V sredo zvečer je v samo nekaj sekundah nastala velikanska škoda.
L. K.
 15. 6. 2026 | 05:45
2:56
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O razsežnosti silovitega neurja je pripovedoval tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Janez Cigler Kralj, ki prihaja s Klanca pri Komendi, enega najbolj opustošenih krajev. Povedal je, da je neurje prizadelo tudi njegovo družino, ob tem pa izrazil sočutje še vsem drugim, ki so utrpeli veliko materialno škodo. »Lahko rečem, ker sem tudi sam vaščan Klanca pri Komendi, da je Klanec s sosednjimi vasmi Nasovče, Breg in tu okoli doživel, res, lahko rečem, skoraj tornado. Bilo je grozno ...«

Prišel je celo kralj

Realno bi sicer težko govorili o tornadu. Pa čeprav je po Komendi in okoliških vaseh odkrivalo strehe, odnašalo avtomobile, lomilo mogočna drevesa, poškodovalo je tudi tamkajšnjo župnijsko cerkev. »O tornadu govorimo šele, ko tak lijak doseže tla in potuje po zemeljski površini ter povzroča škodo,« je pojasnjeval vremenoslovec Brane Gregorčič. Do zdaj še ni nihče potrdil, da bi šlo za tornado. Smo se pa ob komendski hudi uri spomnili na vremenski pojav pred 40 leti. Kmalu bo okrogla obletnica, ko smo bili 23. avgusta 1986 na našem ozemlju uradno zadnjič priča pojavu, ki mu pravimo tornado.

Pri nas je zelo redek pojav.
Pri nas je zelo redek pojav.

Tedaj se je vse skupaj začelo ob 18.45. Ko se je nad občinama Vrhnika in Logatec zvrtinčil hud veter in v svojem ozkem pasu zdivjal naprej po Barju, ob tem pa povzročal hudo škodo in omagal šele pri Podpeči. Celoten pas opustošenja je bil dolg kar 34 kilometrov. Da je bilo res hudo, pove že to, da so naslednji dan, bila pa je nedelja, odprli trgovine z gradbenim materialom ter tudi banke, da so si ljudje lahko nabavili kritino. Na Vrhniki je brez strehe tedaj ostalo 90 hiš, še najbolj pa jo je skupila Hotedršica, kjer ni bilo niti ene hiše, na kateri ne bi bile vidne posledice tornada.

V sredo zvečer je v samo nekaj sekundah nastala velikanska škoda.
V sredo zvečer je v samo nekaj sekundah nastala velikanska škoda.

Oglasil se je tudi legendarni vremenoslovec Miran Trontelj in povedal, da je tak tornado v Sloveniji sicer silna redkost, da ga Dalmatinci poznajo pod imenom pijavica, Primorci pa kot trombo. Trontelj, ki je umrl leta 2012, je takrat opozoril še na na en dogodek, in sicer na največje neurje na Slovenskem, ko naj bi po Polhograjskem hribovju prav tako divjal tornado: 12. avgusta 1924 je povzročil celo takšno škodo, da si je prišel nastalo razdejanje ogledat sam jugoslovanski kralj Aleksander. Z avtomobilom se je pripeljal na medvoški most ter si odprtih ust ogledoval okolico. Se prijazno razgovarjal s kmeti, jih izpraševal o posledicah katastrofe, jih tolažil in bodril.

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