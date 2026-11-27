Ljubljano v nedeljo čaka odločilni politični obračun. Aktualni župan Zoran Janković, ki prestolnico vodi že dve desetletji, se bo moral prvič, odkar je prevzel vodenje mesta, za županski stolček potegovati v drugem krogu. Njegov izzivalec je kandidat Levice Luka Mesec.

Kakšne so možnosti, da Mesec premaga Jankovića? O tem sta v Odmevih na Televiziji Slovenija spregovorila politična komentatorja Bernard Nežmah iz Mladine in Uroš Esih iz Dela.

V prvem krogu je Janković prejel 34,94 odstotka glasov, Mesec pa 26,14 odstotka. Kandidata je tako ločilo 8,8 odstotne točke.

V predvolilnih soočenjih sta kandidata predstavila različna pogleda na prihodnost prestolnice. Janković poudarja svoje dolgoletne izkušnje in izvedene projekte, Mesec pa potrebo po spremembah in drugačnem načinu vodenja mesta. Kot je Esih že pred dnevi zapisal za Delo, se je v zadnjem tednu kampanje zaostril tudi ton njunih soočenj.

Končuje se kampanja pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev V 45 slovenskih občinah, kjer bo v nedeljo drugi krog županskih volitev, se danes končuje predvolilna kampanja. Županski kandidati imajo tako le še danes čas za prepričevanje volivcev, opolnoči pa bo nastopil volilni molk, ki bo veljal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Volivci sicer pred drugim krogom županskih volitev praviloma ne dobijo vnovičnih obvestil o volitvah in voliščih, ampak velja obvestilo iz prvega kroga. Volijo na istem volišču kot pred dvema tednoma.

Nežmah je zadnje dneve takole ocenil: »Glejte, jaz mislim, da ta soočenja niso bila posebej usodna, zato ker nastala je velika averzija do župana, ki se je pokazala z referendumom in tisoči projektov. Recimo tale 2045 vizija, čisto korupcijsko početje, skratka, predstavljamo si, da bi premier Janša mesec pred volitvami izdal vizijo Slovenije, ne vem, za 30 let naprej, bi ga mediji linčali. Skratka, to je nekaj, kar se ne naredi. Drugo je vprašanje, zakaj za to rabiš recimo 300.000 evrov, ki jih razdeliš v revijah, to bi lahko objavil na spletni strani zastonj. Skratka, to je nekaj, kar se ne naredi. Drugo je vprašanje, zakaj za to rabiš recimo 300.000 evrov, ki jih razdeliš v revijah, to bi lahko objavil na spletni strani zastonj. Skratka, dogaja se torej to, da je v resnici vprašanje, ali bi še gledali naprej ta tip precej arogantnega župana ali ne. In jaz vidim, da je prišel tudi očiten preobrat v SDS-u. Recimo Hojs, nekdanji minister, zelo pomemben, si je postavil vprašanje, ko gleda sneg, kaj če mislim, da bi znal biti mesec celo boljši, a ne. In še nekaj, postavili so to, a ne, da ne nasprotujejo volivcem, da gredo volit, in hkrati pravzaprav povejo, na kaj naj pazijo. Kaj se je torej zgodilo? SDS ne ravna kot stranka, ki da ukaz, ampak lansira ideje in volivci pač izberejo.«

Esih pa je pojasnil: »Ravno zato je ta tekma nepredvidljiva in odprta do konca. Glede volivcev SDS pa bi rekel takole, ne, vidim, da tudi gospod Mesec, ne, celotna ta njegova ljubljanska kampanja je nekako še dodaten korak, pomik njegove politične kariere proti sredini. In tule v Ljubljani, če smo ga dobro poslušali, kako se bo povezoval, ne, pravi, ljubljanska zgodba, županovanje ni ideološka zgodba, ne, so konkretni projekti, so stanovanje, zdravstvo in tako naprej, ne, dajmo tukaj sklepati, ne program, pač projektna zavezništva, ne. In tukaj vidim, da to je en tak subtilen način koketiranja s SDS, volivci, ki pač, ki seveda se bodo morali odločiti, ne, med, v neki izbiri, ki ni pač njihova izbira oziroma nimajo svojega preferiranca.«

Kdo bo prihodnja štiri leta vodil slovensko prestolnico, bodo Ljubljančanke in Ljubljančani odločili v nedeljo, 29. novembra.