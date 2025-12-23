  • Delo d.o.o.
PROSLAVA PRED 26. DECEMBROM

Je premier Golob med nagovorom na proslavi kršil protokol?! Ne boste verjeli, kaj je storil

Med nagovorom je sedel na stopnice.
FOTO: Nicolas Tucat Afp
FOTO: Nicolas Tucat Afp
STA, N. P.
 23. 12. 2025 | 20:46
 23. 12. 2025 | 20:48
4:50
A+A-

Premier Robert Golob je na proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti dejal, da 35 let, kolikor je minilo od odločitve za samostojno Slovenijo, v življenju človeka pomeni zrelost. V skrbi za naslednje generacije je pozval k povezovanju in gradnji skupnosti, saj povezani zmoremo vse. »Zveni kot utopija? Naj postane raje strategija,« je dodal. Golob se je v osrednjem slavnostnem govoru med drugim vprašal, kdo smo Slovenci – »ta narod v srcu Evrope, ki ima tako osupljivo prodorne, vztrajne, predane, edinstvene, zmagovalne, tudi po vsem svetu zaželene, prepoznavne državljanke in državljane; mlade in stare, odraščajoče, modre, sposobne in dobesedno čudežne«.

»To smo mi. In eno vem zagotovo: nismo majhni. Smo veličastni. Nepremagljivi,« je bil jasen. Po njegovih besedah namreč številni Slovenci s svojim znanjem, prispevki, izumi in inovacijami dobesedno rešujejo svet, ga s svojimi športnimi in drugimi uspehi lepšajo ter s to lepoto vse spreminjajo na bolje. »Korak za korakom, rešitev za rešitvijo, dan za dnem, ko se nekdo med nami odloči, da bo sledil notranji poti,« je dejal. Ta pot k svetlobi je po njegovem »pot, tlakovana s strpnostjo, sočutjem, povezanostjo vseh nas«. »Pot sprejemanja različnosti, predanosti, da se slišimo, uslišimo, in skupaj prebujamo tisto najboljše v vseh med nami; brez ukoreninjenih predsodkov, brez starih omejitev, ki so samo namišljene in vsiljene,« je dodal. To je tudi edina pot, ki ji je vredno slediti ter nanjo povabiti tudi druge, »ko dozorimo v spoznanju, da je pomoč drugemu pravzaprav pomoč sebi«, meni.

Premier je med nagovorom sedel na stopnice. FOTO: Zajem Zaslona Rtv
Premier je med nagovorom sedel na stopnice. FOTO: Zajem Zaslona Rtv

Medtem ko je spomnil na naravne in kulturne danosti Slovenije in na niz zunanjih kazalnikov uspešnosti, je opozoril, da ne smemo nikoli pozabiti, kaj nas kot človeka v resnici osrečuje. Med drugim se je vprašal, zakaj zasloni zamenjujejo toplino živega stika in zakaj smo tako brezbrižni do žaljivih besed, ki jih izrečemo drug drugemu. Kot je dejal predsednik vlade, ga globoko skrbi prihodnost naslednjih generacij: »Naraščajoče medvrstniško nasilje že v osnovnih šolah, stiske, depresija in tesnoba med mladimi, ki jih tudi, žal, skrivajo pred svetom. Sprašujem se skupaj z vami – kje smo kot starši, vzgojitelji, državniki odpovedali? Ali smo s svojim obnašanjem in dejanji res zgled? Kaj lahko storimo bolje?«

Po drugi strani pa smo po njegovih besedah lahko hvaležni, da imamo enega najboljših oddelkov neonatalne nege v Evropi. Mladim mamicam in družinam omogočamo porodniški in starševski dopust, imamo javno zdravstvo in javno šolstvo in bogastvo znanja, s katerim spreminjamo svet, je nanizal prednosti Slovenije. A če želimo kot skupnost hoditi naprej, moramo prepoznati temelje, na katerih vse to stoji, meni. »Med njimi je tudi zavest o tem, kako dragocen je mir in naša skupna varnost. Koliko truda, modrosti in zrelosti je potrebne, da ohranjamo družbo, ki namesto razdora izbira sodelovanje in povezovanje.«

Kako zelo smo povezani, je ponazoril z vprašanjem: »Se kdaj vprašamo, kdo je preko krvodajalske akcije prejel našo kri?« »Pa vendar se vse prepogosto gledamo z nasprotnih bregov kot predatorji, instinktivne živali, ki prežijo, koga bodo požrle. A jaz verjamem: povezani zmoremo vse,« je izpostavil. Sprememba se začne pri vsakem od nas, je prepričan. Zato je pozval k sprejemanju in preseganju senc, k spoštovanju raznolikosti in gradnji skupnosti, v kateri se vsak posameznik razvija, se čuti sprejetega in vključenega.

Petintrideset let v človeškem življenju pomeni čas, ko imamo znanje, moč in odgovornost. Ko se moramo zavedati, kaj lahko damo skupnosti, ko imamo sposobnost upravljati s svojim in življenjem ljudi okoli nas. »To je največje mojstrstvo – skrb zase in za druge,« je izpostavil Golob in dodal, da smo to mojstrstvo Slovenci že večkrat dokazali. »Zato vas vabim, da tudi v bodoče ostanemo skupaj na poti do edinstvenosti, ustvarjalnosti in sodelovanja, s katero bomo oblikovali našo državo – majhno po velikosti, a veliko v srcu,« je še dodal. Ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 26. decembra, se Slovenija spominja razglasitve rezultatov plebiscita, na katerem se je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno državo.

