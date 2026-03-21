Je preslepil Slovenijo za 800 tisočakov!?

COVIDNI BONI

Tožilstvo očita Robertu Celcu, da je na čelu dvorca preslepil državo. Prejel je kar 800 tisoč evrov za unovčitev covidnih turističnih bonov.

»Če drži obtožba tožilca, bi moralo biti v postopku vseh 4130 upravičencev do bonov. Zakaj niso? Verjetno zato, ker so med njimi policisti, sorodniki sodnikov, uslužbenci mestne občine, lokalni politiki, sorodniki aktualnih kandidatov na državnozborskih volitvah ... Žrtveno jagnje pa je le eno,« je, še preden se je na predobravnavnem naroku izrekel o očitku, da je storil kaznivo dejanje preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, sodnici Simoni Vinkovič Škalič potožil Robert Celec, nekdanji direktor Javnega zavoda Raziskovalno-izobraževalno središče (RIS) Dvorec ...