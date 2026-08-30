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Kamen, ali res kos fotografske opreme na tleh? Fink: »Veliko bolj verjetno je, da se je predmet pojavil nenadoma«

Padec Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji kaže na nevarno in pogosto surovo naravo cestnega kolesarstva, je za STA dejal direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
FOTO: zajem zaslona, omrežji X in Instagram
FOTO: zajem zaslona, omrežji X in Instagram
G. P., STA
 30. 8. 2026 | 10:40
 30. 8. 2026 | 10:53
4:09
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Prvi kolesar sveta se je sicer doslej precej uspešno ogibal tovrstnim pastem na dirkah, je ocenil po prvem odstopu Tadeja Pogačarja z ene od tritedenskih dirk. »Z lahkotnostjo njegovih voženj se je pri gledalcih morda ustvaril občutek, da je imun proti tovrstnim nevarnostnim. A dejstvo je, da se lahko zgodi vsakomur, ki sodeluje na takšni dirki,« je opozoril Bogdan Fink. Posnetki nesreče, ki so zaokrožili po spletu, kažejo na to, da je prvi favorit za skupno zmago 32 km pred ciljem osme etape najverjetneje izgubil nadzor po trku s predmetom na cestišču. Sprva se je ugibalo, da je šlo za kamen, a v španskih medijih se je pojavila teorija, da bi lahko šlo za del fotografske opreme, ki je padla iz karavane fotografov na motorjih.

Finku se zdi slednja razlaga bolj logična, saj dvomi, da bi na cesti ob vsem spremljevalnem osebju, ki je prepeljalo traso pred karavano, ležal kamen takšne velikosti in na tako očitnem mestu, četudi izven belih črt, ki označujejo cestišče. »Veliko bolj verjetno je, da se je predmet pojavil malo pred prihodom karavane,« je ocenil izkušeni organizator slovenske pentlje. Po trku je Pogačarju zbilo roki s krmila, zaradi česar je izgubil nadzor in po trku s kolesarji ob njem padel čez krmilo. Ob padcu si je po informacijah glavnega zdravnika ekipe UAE Team Emirates XRG zlomil ključnico, utrpel pa je tudi stabilen zlom vratnega vretenca in pretres možganov.

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Pogačar se je javil iz bolnišnice povsem zdelan, kaj zanj pomeni zlom vratnega vretenca? (VIDEO)

Pogačarja so po padcu sprva prepeljali v bolnišnico v Gandii, od koder pa so ga po poročanju španskega portala As ob 21. uri nato z reševalnim vozilom premestili v bolnišnico v Barcelono. Sodeč po posnetku, ki ga je objavil As, je bolnico v Gandii zapustil imobiliziran na nosilih. Slovenski as, ki ga po informacijah ekipnega zdravnika čaka operacija ključnice, se je sicer danes že oglasil z objavo na svojem profilu na Instagramu. Objavil je fotografijo iz bolniške postelje, na kateri v pozdrav drži kljubovalno gesto z iztegnjenim kazalcem in mezincem.

Na papirju skoraj nepomembna etapa v borbi za skupno razvrstitev, ki je bila namenjena sprinterjem, je obrnila zadnjo letošnjo tritedensko dirko na glavo. »Celotna etapa je bila nenavadna. Že na zaprti vožnji je prišlo do nesreče, v katero je bil vpleten tudi Primož Roglič. Tega skoraj nikoli ne vidiš. Kasneje je bilo v glavnini videti precej nervoze,« je dogajanje opisal Fink.

Odstop prvega favorita, ki je imel že več skoraj štiri minute prednosti pred ostalimi, bo popolnoma spremenila taktiko ekip v nadaljevanju, napoveduje Fink. Skupno vodstvo je prevzel Španec Enric Mas iz ekipe Movistar, a blizu na drugem mestu z minuto zaostanka je Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe).

FOTO: zajem zaslona, omrežje X
FOTO: zajem zaslona, omrežje X

Po mnenju Finka ob Masu in Rogliču med glavnimi favoriti zdaj spada še Avstrijec Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a ob tem opozarja, da je ostaja tudi veliko neznank. »Dejstvo je, da smo na nek način zdaj v stanju Divjega zahoda. Razmere so se popolnoma spremenile, nihče pa ne ve, kako se bodo ekipe odločale glede nadaljnje taktike.« »V tem smislu bo dirko pomembno krojila ekipa UAE Team Emirates XRG, ki bo lahko po izgubi kapetana z neobremenjeni napadi na etapne zmage mešala štrene drugim. Pri drugih ekipah pa je vprašanje, kdo ima ustrezen kader in strukturo, da do cilja uspešno pripelje svojega kapetana,« je še ocenil.

Fink ob tem izpostavlja tudi položaj 20-letnega Slovenca Jakoba Omerzela. Član Bahrain-Victoriousa je trenutno na 10. mestu v skupni razvrstitvi, a meni napoveduje, da bo na koncu višje. »Na zmagovalni oder bo težko prišel, a Jakob ima odličen potencial za tritedenske dirke, zato sem vesel, da je tokrat dobil priložnost in da jo je odlično izkoristil,« je zaključil.

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