  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPREVERJENE UČINKOVINE

Je spletna prodaja peptidov, ki obljubljajo izgubo telesne teže in boljše počutje, sploh legalna? »Uporaba lahko vodi v resne zdravstvene zaplete«

Izdelki, predstavljeni kot raziskovalni peptidi, pogosto spadajo med zdravila, njihova prodaja pa obide zakonodajo, medtem ko uporaba poteka brez nadzora in z nepredvidljivimi posledicami.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 25. 4. 2026 | 19:57
A+A-

Splet danes omogoča dostop do snovi, ki so bile še nedavno izključno v domeni zdravniških ordinacij in receptov. Med njimi so tudi peptidi - farmakološko aktivne učinkovine, ki v medicini delujejo kot zdravila, na spletu pa se vse pogosteje pojavljajo kot izdelki za hujšanje, regeneracijo ali izboljšanje telesnih funkcij. Na nekaterih straneh so na voljo celo v obliki napolnjenih injekcijskih peresnikov, z natančno določenimi odmerki in navodili za uporabo - pogosto za cene, ki se gibljejo od približno 150 do 400 evrov na izdelek, odvisno od učinkovine in koncentracije.

Med najbolj iskanimi so peptidi iz skupine GLP-1, denimo semaglutid - učinkovina, ki se sicer uporablja v registriranih zdravilih za zdravljenje sladkorne bolezni in debelosti. Prav takšne snovi pa se danes pojavljajo tudi na nereguliranih spletnih trgih, kjer jih je mogoče naročiti z nekaj kliki. Pri tem ponudniki praviloma uporabljajo podobno strategijo - izdelke opremijo z oznakami, da so »za raziskovalne namene« ali da »niso za uporabo na ljudeh«, medtem ko jih hkrati ponujajo v obliki in kontekstu, ki jasno nakazujeta prav nasprotno.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Ali oznaka »za raziskovalne namene« res spremeni pravni status izdelka?

Na to neskladje opozarja tudi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), ki poudarja, da so takšni izdelki »označeni za raziskovalne namene, hkrati pa so ponujeni v obliki napolnjenih injekcijskih peresnikov z navodili za odmerjanje in usmerjenimi k neposredni uporabi pri ljudeh«. Takšno označevanje je po oceni JAZMP »zavajajoče in pomeni obid zakona o zdravilih«.

»V takšnih primerih posameznik prevzame tveganje, ne da bi imel zagotovilo o kakovosti, varnosti ali pravilnem odmerku.«

Ključno vprašanje pri tem ni, kako je izdelek poimenovan, temveč kaj dejansko je. »Zakonodaja ne pozna posebne kategorije ‘peptidov za raziskovalno uporabo’,« pojasnjuje JAZMP, zato se »pravni status presoja za vsak posamezen izdelek glede na sestavo, namen in način predstavitve«. Če izdelek deluje na človeško telo ali je predstavljen kot sredstvo za spreminjanje fizioloških funkcij, ga zakon praviloma obravnava kot zdravilo. Zato tudi »preprosta oznaka ne zadostuje za izvzetje izdelka iz zakonodaje o zdravilih, kadar je celoten kontekst trženja nasproten«.

Je takšen nakup sploh legalen? 

S tem je tesno povezano vprašanje zakonitosti nakupa. JAZMP opozarja, da se zdravila lahko dajejo v promet le, če imajo veljavno dovoljenje, spletna prodaja pa je dovoljena izključno pooblaščenim lekarnam in specializiranim prodajalnam, ki izpolnjujejo stroge pogoje in so ustrezno označene. Za spletne ponudnike, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, je stališče regulatorja jasno: »Nakup zdravil prek nepooblaščenih spletnih ponudnikov iz tujine pomeni uvoz oziroma vnos zdravil v nasprotju z zakonodajo in je kot tak nezakonit, hkrati pa zdravstveno tvegan.«

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

»Uporaba nereguliranih peptidov pomeni, da posameznik sam prevzame vlogo zdravnika, farmacevta in regulatorja - brez ustreznega znanja in nadzora.«

Čeprav samozdravljenje z neregistriranimi učinkovinami za posameznika praviloma ni neposredno sankcionirano, to ne pomeni, da je takšno ravnanje varno ali sprejemljivo. JAZMP opozarja, da so nekatere izmed teh snovi, kot sta semaglutid in somatropin, učinkovine v zdravilih na recept, ki se smejo uporabljati izključno pod zdravniškim nadzorom. Poleg tega je »nepooblaščena distribucija oziroma promet takšnih snovi kaznivo dejanje«, za katerega je lahko predvidena tudi zaporna kazen.

Zdravstvena tveganja nereguliranih peptidov

Še resnejši pa so zdravstveni vidiki. »Za zdravila, ki se tržijo brez dovoljenja za promet, ni bila ugotovljena njihova kakovost, varnost in učinkovitost,« poudarja JAZMP. To pomeni, da uporabnik ne more vedeti, kaj dejansko prejema - sestava, čistost in odmerek so lahko neznani, prisotne so lahko nečistote ali celo napačne učinkovine. Posebej problematične so injekcijske oblike, kjer obstaja tudi nevarnost mikrobiološkega onesnaženja. Posamezniki so lahko, kot opozarja JAZMP, »nenamerno izpostavljeni farmakološko močno delujoči snovi, neustreznemu odmerjanju, škodljivim interakcijam in resnim neželenim učinkom«.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

»Primeri iz tujine kažejo, da so bili uporabniki po uporabi ponarejenih ali nepreverjenih učinkovin hospitalizirani zaradi resnih zapletov, kot so presnovne motnje in nevrološki simptomi.«

Agencija navaja tudi konkretne primere tveganj. Iz tujine so znani primeri, ko so bili uporabniki po uporabi ponarejenih različic semaglutida hospitalizirani, med drugim zaradi hipoglikemije in epileptičnih napadov. Pri drugih peptidih, kot je melanotan, pa so opisani tudi resni dolgoročni zapleti, vključno z možgansko kapjo in anafilaktičnimi reakcijami.

Sklep regulatorja je zato nedvoumen: »Nakup, uvoz in uporaba peptidnih izdelkov prek nepooblaščenih spletnih ponudnikov predstavlja pravno in zdravstveno tveganje.« Kljub oznakam, ki skušajo ustvariti vtis raziskovalne uporabe, imajo ti izdelki »vse značilnosti zdravil - farmakološko aktivne sestavine, uporabo z injiciranjem in navodila za odmerjanje«. Takšno trženje je po oceni JAZMP v nasprotju z zakonodajo. Med obljubami hitrih učinkov in enostavne dostopnosti se skriva realnost, ki je bistveno bolj kompleksna - in potencialno tudi nevarna.

Nakup peptidov prek nepooblaščenih spletnih strani ni varen - izdelki niso preverjeni glede kakovosti, sestave ali odmerka, njihova uporaba pa lahko povzroči resne zdravstvene zaplete.

Namesto tega strokovnjaki svetujejo, da se posamezniki pred uporabo takšnih učinkovin obrnejo na zdravnika in uporabljajo le preverjena zdravila iz zakonitih virov.

zdravilapeptidinezakonita prodajaGLP-1JAZMP
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki