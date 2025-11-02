»Je to normalno? Na programu za otroke?«. To se ob poljubih fantov sprašuje perspektivna članica Janševega podmladka

Zala Klopčič, vplivnica in mlada političarka, ki je ena izmed bolj znanih članic podmladka SDS, je z javnostjo delila zapis zaskrbljene mamice.

Zakaj gre? Poslala ji sporočilo s fotografijo tv zaslona, kjer so na otroškem programu prikazali, kako se poljubljata fanta.

»Je to normalno? Na programu za otroke??« se je ob tem vprašala mlada političarka, ki bo tudi sama kmalu zibala.

In odgovori, ki jih je ob tem prejela? Nekaj jih objavljamo.

Odgovor je ja. Je normalno.

Pa dobro Zala, koliko si stara. Mogoče je to vzrok tudi zakaj ni še več mladih pri konservativcih. Tema, ki nima več kaj početi na dnevnem redu resne moderne zahodne stranke. Poljub dveh fantov pač ni 'vdiranje LGBT skrajnosti v šole'. Je civilizacijska normalnost.

Levičarji pravijo, da je to normalno, kot to trdijo tudi za drag queen scene. Kar pomeni, da gre za degenerirano sranje namenjeno indoktrinaciji otrok za njihove perverzne namene.

Je, Zala! Nenormalno je ljudi pitati s predsodki in rasizmi, kar ti delaš non stop.

A Zala, kul je pa na dnevniku gledat razmesarjene otroke in streljanje v filmih. Tezava je ljubezen.

Ne ni! Vsekakor ni potrebe po promociji tega. Če pride do takega odnosa, naj bo to med 2 osebama. Nikakor pa ni to nekaj, kar bi vsiljevali otrokom in predstavili, kot normalno. Ni...kar nam tudi narava sporoča. Ko bo...če bo to postalo normalno, nas v 1 generaciji ne bo več.