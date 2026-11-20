Po odhodu dveh poslancev iz stranke Resnica se vse glasneje zastavlja vprašanje, kaj bo z njenim predsednikom Zoranom Stevanovićem. Je stranka izgubila še zadnje zaupanje volivcev? In ali se Stevanoviću maje tudi stolček predsednika državnega zbora? Politična komentatorja Uroš Esih (Delo) in Peter Merše (Zanima. me) sta v Odmevih na TVS predstavila precej različni oceni.

Politični komentator Esih je bil pri oceni posledic neusmiljen. Po njegovem mnenju stranka Resnica praktično ne obstaja več.

»Nekako pavšalna ocena, s katero se verjetno večina strinja, je, da stranka Resnica več ne obstaja,« je dejal in opozoril na izstop vodje poslanske skupine iz stranke.

Od 250 kandidatov do enega samega svetnika

Svojo oceno je podkrepil tudi z rezultati nedavnih lokalnih volitev. Kot je poudaril, je Resnica kljub približno 250 kandidatom osvojila le en svetniški mandat, in sicer v Kranju. »Izgubili so vso kredibilnost pri volivcih. Za volivce je to toksična stranka,« je bil oster Esih.

Ocenil je tudi, da je povezovanje z Resnico škodovalo kranjskemu županskemu kandidatu Matjažu Rakovcu. Pri tem je omenil dogovarjanje o gradnji pravoslavne cerkve, za katero meni, da je negativno vplivalo na njegov politični položaj.

Lahko Stevanović ostane brez predsedniškega stolčka?

Medtem ko Esih prihodnost Resnice vidi zelo črno, je bil politični Merše pri napovedovanju Stevanovićeve usode nekoliko previdnejši. Na vprašanje, ali se lahko Stevanović poslovi tudi od funkcije predsednika državnega zbora, je odgovoril, da so takšne ocene za zdaj preuranjene. Je pa opozoril na novo razmerje političnih moči, ki bi lahko pomembno vplivalo na Stevanovićev položaj. »Janez Janša ima ta trenutek en vzvod več, s katerim lahko Zorana Stevanovića nekoliko bolj kroti,« je pojasnil Merše.

Po njegovih besedah bi bilo namreč mogoče v državnem zboru zbrati potrebno večino tudi brez poslancev Resnice.

»Če vzamemo 43 glasov vladne koalicije, pa dva nepovezana poslanca, pa še enega, recimo, poslanca manjšin, imamo 46 glasov, s katerimi je hipotetično mogoče zamenjati predsednika parlamenta,« je ponazoril.

Janša dobil novo orožje?

Kljub temu Merše ne pričakuje, da bi se politični akterji odločili za hitro menjavo predsednika državnega zbora. Prepričan je, da bi lahko možnost njegove razrešitve uporabili predvsem kot sredstvo političnega pritiska.

»Mislim pa, da s tem nikakor ne bodo hiteli. Bolj bodo morda na ta način brzdali njegovo obnašanje oziroma njegove solo akcije,« je ocenil.