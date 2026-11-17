Predsednik DZ in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je znova razburkal politične vode. Opozarja na domnevno sporne povezave med nevladnimi organizacijami, politiko, javno televizijo in nadzornimi institucijami. Posebej kritičen je do Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki naj bi proti njemu uvedla postopek zaradi treh objav na Facebooku.

»Piše se leto 1968. Lokacija: Severna Koreja,« je svoj oster nastop Stevanović. V njem je opozoril na povezave med predstavniki nevladnih organizacij, politiko, javno radiotelevizijo in institucijami, ki bi morale skrbeti za nadzor nad oblastjo. Povod za njegov odziv je članek portala Preiskovalno.si, ki obravnava povezave med nekaterimi vidnimi predstavniki nevladnega sektorja in državnimi institucijami.

»Kdo tukaj nadzira koga?«

Stevanović izpostavlja več znanih imen. Med njimi so Nika Kovač, ki je vodila strateški svet za preprečevanje sovražnega govora pri predsedniku vlade Robertu Golobu, Domen Savič, ki se je zaposlil v kabinetu nekdanje ministrice Aste Vrečko, in Goran Forbici, direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) ter predsednik Sveta RTV Slovenija. Posebej opozarja na Forbicijevo partnerico Tino Divjak, nekdanjo sodelavko CNVOS, ki je postala namestnica predsednice KPK.

Zaradi treh objav na Facebooku naj bi se znašel pod drobnogledom KPK

Najbolj ga je, kot pojasnjuje, razburilo dogajanje, povezano z njegovimi objavami na družbenem omrežju Facebook. Stevanović namreč trdi, da je Tina Divjak na KPK začela postopek proti njemu zaradi domnevne kršitve integritete. Povod naj bi bile tri objave, v katerih je kritiziral delovanje medijev. »Mislim, kaj? Temu se je v komunizmu reklo verbalni delikt,« je ogorčen. Ob tem postavlja vrsto vprašanj o svobodi izražanja in neodvisnosti nadzornih institucij. Sprašuje se, kdo lahko določa, kaj sme posameznik javno povedati, in ali lahko o tem odločajo ljudje, katerih povezave sam problematizira. »Čakaj, a smo mi vsaj v navidezni demokraciji ali je to že Severna Koreja?« se sprašuje.

Opozarja tudi na milijone evrov

Stevanovićeva kritika se ne ustavi pri KPK. Opozarja tudi na financiranje nevladnih organizacij, pri čemer se sklicuje na članek portala Preiskovalno.si, ki obravnava javna sredstva in tuje donacije nekaterim organizacijam. Prepričan je, da bi morale biti finančne in politične povezave vseh organizacij, ki sodelujejo pri oblikovanju javnega mnenja ali vplivajo na politične odločitve, pregledne. Ob tem ostro kritizira tudi medije, ki jim očita pomanjkanje kritičnosti do nekaterih vplivnih posameznikov.

»Nihče ni nedotakljiv, tudi KPK ne«

Stevanović svoj zapis sklene s sporočilom, da morajo biti tudi tisti, ki nadzirajo druge, pripravljeni na javni nadzor. »Če oni nadzirajo integriteto drugih, morajo prenesti tudi javni nadzor nad seboj,« poudarja.

In zaključuje: »Nihče ni nedotakljiv. Ne jaz, ne mediji, ne nevladniki, tudi KPK ne.«

Kakšen je odziv KPK na Stevanovićeve navedbe?

»Na podlagi prejetih prijav je senat Komisije v sestavi Tina Divjak, namestnica predsednice, in mag. Aleš Kocjan, namestnik predsednice, 22. oktobra 2026 uvedel preiskavo zaradi suma kršitve integritete uradne osebe zoper Zorana Stevanovića, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, in sicer zaradi njegovih javnih izjav.Uvedba postopka preiskave pomeni, da je bil po opravljenem predhodnem preizkusu prejete prijave zaznan utemeljen sum kršitve integritete po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Šele sama preiskava pa bo pokazala, ali bo sum potrjen ali ovržen. Obravnavana oseba ima v postopku zagotovljene vse pravice v skladu s predpisi, v okviru teh pa bo imela tudi možnost pojasniti svoja ravnanja. Več informacij vam tej fazi zato ne moremo posredovati,« so za Slovenske Novice pojasnili na Komisiji za preprečevanje korupcije.