Ostrostrelec na strehi med državno proslavo! Urška Klakočar Zupančič ogorčena: »Mar je to res mogoče?«

Navzočnost ostrostrelca na strehi med državno proslavo ob dnevu suverenosti v Kopru je v javnosti in med politiki sprožila val ogorčenja ter ostrih odzivov. Prizor ostrostrelca, opaženega med prireditvijo, na kateri je kot slavnostni govornik nastopil premier Janez Janša, je na spletu sprožil razpravo o varnostnih protokolih in načinu vladanja.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na družbenih omrežjih izrazila šok in se vprašala: »Mar je to res mogoče? Kaj s tem sporoča oblast svojim državljankam in državljanom? Koga varuje in pred kom?« Zapis je zaključila z vprašanjem o tem, kam gre naša država: »Slovenija, quo vadis?«

Še ostrejša je bila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko, ki poudarja, da prisotnost ostrostrelcev presega meje sprejemljivega. »To pa res niso več heci,« opozarja in dodaja, da bi morali odgovorni na čelu države razumeti, »da vojne na srečo že davno ni več – ne druge svetovne ne osamosvojitvene.« Vrečko je zapisala, da mandat pomeni zgolj začasno upravljanje države, ter opozarja, da njeni simboli, vojska in ustanove niso zasebna lastnina nikogar. Vlado in njenega predsednika je pozvala, naj »prenehajo s hujskanjem, ustrahovanjem, poniževanjem, z umetnimi delitvami in razdvajanjem, preden bo res šlo vse predaleč.«

Se »aktualna oblast boji lastnega naroda«?

Dogodek je sprožil burne odzive tudi med državljani. Del komentatorjev na spletu meni, da gre za nezaslišano zastraševanje in ponižanje. Nekateri poudarjajo, da se »aktualna oblast boji lastnega naroda«, pri čemer je ena od uporabnic zapisala, da jo je prizor presunil do solz in da deluje, »kot da smo v Gazi.« Drugi opozarjajo na neustreznost izvedbe in sprašujejo organizatorje, koga se bojijo, saj da je bilo orožje nameščeno kar na škatlah papirja in usmerjeno proti zbranim.

»Običajni varnostni protokol na vsaki državni proslavi«

Po drugi strani pa posamezni komentatorji opozarjajo, da gre za ustvarjanje umetne panike, saj da je prisotnost varovanja na takšnih prireditvah običajen varnostni protokol, ali pa ocenjujejo, da gre zgolj za opazovalca z daljnogledom oziroma neprofesionalno postavljenega posameznika. »Ostrostrelcev se običajno ne vidi,« je pojasnil nekdo in nadaljeval: »Ko posumijo, da so opaženi, zamenjajo lokacijo. To je navadna maskota, ne pa ostrostrelec. Strašenje naroda brez razloga bi lahko razumeli tudi kot povzročanje splošne nevarnosti,« je bil oster. Drugi je dodal, da to ni nič novega in pritrdil tezi, da gre za ustvarjanje panike: »Tudi ob obiskih tujih državnikov, varovanju Goloba ali ostalih je bil kje kakšen skrit. Tukaj je s tem, da se je pokazal, za namen zastraševanja ljudi (verjetno), ker ne verjamem, da je bil tako 'šlampast'.«