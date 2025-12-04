Jelinčič kipi od ponosa! Ste videli, kakšno dragocenost jim je posodil? (VIDEO)

Za uvod v veseli december so na I. gimnaziji v Celju odprli posebno razstavo, ki so jo pripravili ob zaključku Straussovega leta. Letos je 200 let od rojstva Johanna Straussa ml. (1825-1899), med drugim avtorja znamenitega valčka Na lepi modri Donavi. Med njegovimi deli so najbolj znani valčki in polke, ki odražajo dunajsko brezskrbnost tistega časa. Leta 1867 je napisal svoje najslavnejše delo Na lepi modri Donavi, v katerem je opredelil obliko dunajskega valčka. Ta valček velja za neuradno dunajsko himno. Cesarski valček (Kaiserwalzer) je nastal leta 1888 v čast štirideseti obletnici vladanja Franca Jožefa.

Razstavo v Celju je postavila in spremno gradivo pripravila muzikologinja Tina Ceferin. Na odprtju je spregovorila o okoliščinah, v katerih sta ustvarjala oba Straussa, osvetlila njun zapleten medsebojni odnos ter predstavila zbirko. Partiture, gre za klavirske izvlečke in ne za orkestrske partiture, so dobro ohranjene in tudi likovno zanimive, saj imajo lepo oblikovane naslovnice v grafični tehniki litografije.

Pri tem je sodeloval tudi predsednik izven parlamentarne stranke SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Ta je namreč gimanziji posodil del svoje zbirke Straussovih partitur, tako da, so slovenski javnosti pokazali 20 originalnih partitur očeta in sina J. Straussa.

Jelinčič kipi od ponosa

»Vesel in ponosen sem, da sem lahko I. gimnaziji v Celju posodil del svoje zbirke Straussovih partitur. Ob razstavi, pripravljeni ob zaključku Straussovega leta, so dijaki in profesorji pripravili tudi izjemno veličasten umetniški program, ki je celotnemu dogodku dodal posebno toplino in eleganco. Hvala vsem na šoli za povabilo, skrbno pripravo in čudovito izvedbo. Resnično lepo je videti, da dragocene zgodbe glasbene dediščine zaživijo med mladimi,« je ob tem ponosno dodal Jelinčič.