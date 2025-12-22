Jelinčič ponorel zaradi trubačev v Celju: poglejte, kakšen posnetek je delil (VIDEO)

Zmago Jelinčič Plemeniti je na Facebooku delil posnetek s sprehoda po mestnem središču Celja, na katerem se vidi skupino trubačev, ki po ulicah igrajo sicer praznično melodijo Jingle Bells. A njemu to ni bilo niti malo simpatično, prav nasprotno. Jelinčič je ob posnetku zapisal: »V Ljubljani so jih fliknili ven in so šli v Celje. Zganite se. To ni del naše kulture in na naših ulicah nima kak iskati.« Ob tem je tako uporabil ostre izraze in dodal tudi politično parolo »Slovenijo Slovencem«, kar je v komentarjih sprožilo burne odzive.

Spomnimo, v Ljubljani je mestni svet 15. decembra sprejel začasno prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti, ki velja do konca decembra. Župan Zoran Janković je pojasnil, da prepoved pa velja za trubače in tudi za vse ostale spontane glasbene nastope. Medtem ko je ljubljanski župan v prestolnici potegnil črto pri spontanih uličnih nastopih, harmonikarji napovedujejo, da se 26. decembra vseeno zberejo in se sprehodijo skozi mestno središče. Shod so že uradno prijavili. V prestolnici so bile sicer tri skupine trubačev, ena iz Bolgarije in dve iz Severne Makedonije.

(Za ogled posnetka počakajte, da se naloži):

Komentarji: »Imamo večje probleme« in »Trubači vsaj naredijo vzdušje«

Pod Jelinčičevo objavo se je hitro nabralo več komentarjev ljudi, ki se z njim strinjajo, a so tudi takšni, ki menijo, da Jelinčič z izjavo širi sovraštvo med ljudmi. Nekateri so ironično komentirali: »Tudi božič ni več del slovenske kulture, ali naj ga zdaj ukinemo«, drugi so mu očitali, da ima država večjih problemov kot glasbeniki na ulici in da trubači vsaj znajo narediti vzdušje. Spet drugi je potegnil primerjavo iz turističnih krajev: »Na Blejski promenadi ansambel z Avsenikovimi uspešnicami, mogoče 15 ljudi, ko pa pride Vili Resnik ali pa jugonostalgija pa noro.« Razprava je šla hitro tudi v skrajnosti: eni so ljudi dobesedno pošiljali nazaj »dol«, drugi so branili idejo, da je december ravno čas, ko naj bo ponudba raznovrstna tudi na ulici. Pojavile so se tudi ostrejše replike o nacionalizmu in sovražnem govoru in prav tu se je debata začela nevarno lomiti na »naše« in »vaše«.

Od trubačev do vprašanja: kaj sploh je »naša« glasba?

Kot se pogosto zgodi na družbenih omrežjih, se je debata hitro razplamtela. Ljudje so se začeli prepirati, ali je narodnozabavna glasba res »naša«, kaj je slovenska folklora, in od kod sploh izvira t. i. »oberkrainer« stil. Nekateri so poudarjali Begunje in Avsenike kot simbol izročila, drugi so trdili, da so vplivi širši in zgodovinsko prepleteni. Eden od komentatorjev je vztrajal, da gre za slovensko izročilo, drugi pa je trdil, da je bila ta glasba zgolj prevzeta iz Avstrije in pozneje skomercializirana, medtem ko je prava slovenska glasba po njegovem mnenju folklora.

Celje sicer letos nosi tudi naziv Evropsko božično mesto 2025. Zaradi posnetka in burnih odzivov smo se z vprašanji obrnili tudi na celjskega župana Matijo Kovača. Zanimalo nas je, ali v Celju razmišljajo o morebitni omejitvi ali prepovedi spontanih uličnih nastopov po zgledu Ljubljane, ali so v zadnjih dneh prejeli pritožbe meščanov ter kako župan sam doživlja praznično vzdušje v mestu. Odgovore še čakamo in jih bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.