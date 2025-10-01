Do konca znorel zaradi Goloba na POP TV: »Pa iz koga se ti norca delaš?« (VIDEO)

Premier Robert Golob vztraja, da bo božičnica od letos obvezna, socialni partnerji pa se morajo dogovoriti o njeni višini in morebitnih izjemah.

Sam predlaga, da podjetjem božičnice ne bi bilo treba izplačati le v primeru, ko bi se ji odpovedali zaposleni sami, da ne bi potopili podjetja, je v torek poudaril na TV Slovenija in POP TV.

Predsednik vlade, ki pri božičnici še kar vztraja, doživel kritike po torkovih nastopih na televiziji. FOTO: Leon Vidic/delo

Novinarka Nataša Markovič Kdo bo s.p dal božičnico? Če je za vse? A tkole je mislil Golob?

Predvideva sicer, da bo na koncu obveljala srednja pot, a se socialni partnerji lahko dogovorijo tudi drugače. »Še bolj pomembno od tega, kakšna bo višina, je, kako se ta božičnica izplačuje, da na primer ne ogrozi delovnih mest in ali obstajajo izjeme, v katerih primerih se lahko nekdo božičnici odpove. To je zame tisto, kar morajo najti socialni partnerji,« je še dejal.

Sam bi predlagal kriterij, da je božičnica lahko odpovedana samo v podjetjih, kjer se s tem strinjajo zaposleni.

Kateri zaposleni se bo pa odpovedal nečemu kar mu bo pripadalo?!

Golobovo razmišljanje o božičnici oziroma njegov predlog, da podjetjem božičnice ne bi bilo treba izplačati le v primeru, ko bi se ji odpovedali zaposleni sami, je zelo ujezilo prvaka SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega: »Pa iz koga se ti norca delaš? Kateri zaposleni se bo pa odpovedal nečemu kar mu bo pripadalo?! Je pa po zadnjih anketah sodeč treba priznati, da si se dobro naučil od Erjavca, ki je obljubljal 1000 € penzije in od Bratuškove, ki je v predvolilni kampanji obljubljala nebesa upokojencem. V glavnem Srbi bi ti rekli “Usrao si motku”. Zdaj pa ne veš kako rešiti situacijo.«

Zmago Jelinčič Plemeniti. FOTO: Dejan Javornik

Še bolj krut do Goloba je bil Štrancar

Oster je bil tudi glasen Golobov kritik, podjetnik Aleš Štrancar: »Zaposleni se ji bodo lahko odpovedali, da ne bi potopila podjetja" Ne bom več žalil Mussolinija, tale je popoln IDIOT. In vsi tisti, ki mu bodo dali na naslednjih volitvah glas tudi. Samo, da ni Kućan!«

No, predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko pa je za Radio Slovenija ocenil: »Lahko se zgodi, da bo vodstveni kader izvajal psihični pritisk, tudi z morebitnimi grožnjami za izgubo zaposlitve, če izplačilo božičnice bo.«

