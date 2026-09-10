Jelinčič pred svojo vilo opazil rjavkasto zaplato v morju in udaril po županu! Čudijo se njegovim besedam (FOTO)

Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki ima svoje domovanje v vili v Žusterni, je na Facebooku objavil fotografijo morja v neposredni bližini svojega doma. Na posnetku je vidna večja temna oziroma rjavkasta lisa, Jelinčič pa je namignil, da bi bila lahko povezana z neurejeno kanalizacijo. Toda nekateri njegovi sledilci in tamkajšnji prebivalci so v takšno razlago podvomili, zdaj pa so se odzvali tudi na Mestni občini Koper.

Jelinčič, ki je že napovedal kandidaturo za koprskega župana je ob fotografiji zapisal: »Koper ravnokar. Ob urejeni kanalizaciji se kaj takega ne bi zgodilo. Župan, dva mandata, pa nič?!«

Njegova razlaga, da je rjavkasta zaplata v morju povezana z neustrezno urejeno kanalizacijo na območju Žusterne oziroma Moleta je že med njegovimi sledilci in tamkajšnjimi prebivalci naletela na pomisleke.

Občina: Gre za padavinsko vodo

Mestno občino Koper smo zato vprašali, ali vedo, kaj je povzročilo vidno liso v morju in ali bi bila ta lahko posledica težav s kanalizacijo. »Obžalujemo, da kandidat za koprskega župana ne pozna naravnih pojavov, značilnih za okolje, v katerega se je priselil. Na območju Žusterne se namreč v morje izlivajo meteorne oziroma padavinske vode z večjega zalednega območja Markovca in Semedele. Ob neurju voda spira zemljo in druge naravne sedimente, zato se lahko ob izlivu v morje obarva. Gre za povsem normalen in okolju neškodljiv pojav ob močnejših padavinah,« so pojasnili.

Po njihovih navedbah torej rjavkasta barva vode ne kaže na iztekanje fekalne kanalizacije. »Rjavkasti izliv ni posledica kakršne koli pomanjkljivosti kanalizacijskega sistema na območju Moleta. Mestna občina Koper je namreč v tem mandatu dokončala gradnjo javnega kanalizacijskega sistema na tem območju ter na omrežje priključila še zadnjih 22 objektov,« so zapisali.

Občina je ob tem Jelinčiča spomnila še na okoliščino, povezano prav z njegovim domovanjem. »Dejstvo, da je na Moletu kanalizacija urejena, pozna tudi gospod Jelinčič, saj je moral med gradnjo svojega objekta sam prestaviti del kanalizacijskega sistema.«

Zadnji vzorec vode ocenjen kot odličen

Na občini pravijo tudi, da kakovost morja na tem območju redno spremljajo. »Kakovost kopalne vode na območju Moleta sicer redno spremljamo. Rezultati analiz dokazujejo, da je kopalna voda kakovostna. Tudi zadnji vzorec, odvzet 7. septembra 2026, je bil tako kot prejšnji vzorci odličen,« so še odgovorili.