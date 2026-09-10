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Jelinčič pred svojo vilo opazil rjavkasto zaplato v morju in udaril po županu! Čudijo se njegovim besedam (FOTO)

Na fotografiji je v morju pred Žusterno vidna velika rjavkasta zaplata, ki močno izstopa od okoliške vode.
Jelinčič je krivdo za umazano morje pripisal kanalizaciji, občina pa trdi, da gre za povsem naraven pojav po močnejših padavinah. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook, Zmago Jelinčič
Jelinčič je krivdo za umazano morje pripisal kanalizaciji, občina pa trdi, da gre za povsem naraven pojav po močnejših padavinah. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook, Zmago Jelinčič
N. Č.
 10. 9. 2026 | 16:22
 10. 9. 2026 | 16:41
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Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki ima svoje domovanje v vili v Žusterni, je na Facebooku objavil fotografijo morja v neposredni bližini svojega doma. Na posnetku je vidna večja temna oziroma rjavkasta lisa, Jelinčič pa je namignil, da bi bila lahko povezana z neurejeno kanalizacijo. Toda nekateri njegovi sledilci in tamkajšnji prebivalci so v takšno razlago podvomili, zdaj pa so se odzvali tudi na Mestni občini Koper.

Jelinčič, ki je že napovedal kandidaturo za koprskega župana je ob fotografiji zapisal: »Koper ravnokar. Ob urejeni kanalizaciji se kaj takega ne bi zgodilo. Župan, dva mandata, pa nič?!«

Njegova razlaga, da je rjavkasta zaplata v morju povezana z neustrezno urejeno kanalizacijo na območju Žusterne oziroma Moleta je že med njegovimi sledilci in tamkajšnjimi prebivalci naletela na pomisleke. 

Občina: Gre za padavinsko vodo

Mestno občino Koper smo zato vprašali, ali vedo, kaj je povzročilo vidno liso v morju in ali bi bila ta lahko posledica težav s kanalizacijo. »Obžalujemo, da kandidat za koprskega župana ne pozna naravnih pojavov, značilnih za okolje, v katerega se je priselil. Na območju Žusterne se namreč v morje izlivajo meteorne oziroma padavinske vode z večjega zalednega območja Markovca in Semedele. Ob neurju voda spira zemljo in druge naravne sedimente, zato se lahko ob izlivu v morje obarva. Gre za povsem normalen in okolju neškodljiv pojav ob močnejših padavinah,« so pojasnili.

Po njihovih navedbah torej rjavkasta barva vode ne kaže na iztekanje fekalne kanalizacije. »Rjavkasti izliv ni posledica kakršne koli pomanjkljivosti kanalizacijskega sistema na območju Moleta. Mestna občina Koper je namreč v tem mandatu dokončala gradnjo javnega kanalizacijskega sistema na tem območju ter na omrežje priključila še zadnjih 22 objektov,« so zapisali.

Občina je ob tem Jelinčiča spomnila še na okoliščino, povezano prav z njegovim domovanjem. »Dejstvo, da je na Moletu kanalizacija urejena, pozna tudi gospod Jelinčič, saj je moral med gradnjo svojega objekta sam prestaviti del kanalizacijskega sistema.«

Zadnji vzorec vode ocenjen kot odličen

Na občini pravijo tudi, da kakovost morja na tem območju redno spremljajo. »Kakovost kopalne vode na območju Moleta sicer redno spremljamo. Rezultati analiz dokazujejo, da je kopalna voda kakovostna. Tudi zadnji vzorec, odvzet 7. septembra 2026, je bil tako kot prejšnji vzorci odličen,« so še odgovorili.

Za zdaj devet imen

V boj za županski stolček v Kopru se po doslej znanih in napovedanih kandidaturah podajajo aktualni župan Aleš Bržan z Listo Aleša Bržana, Nik Popovič iz liste Koper je naš, Alan Medveš iz Levice, podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič iz Gibanja Svoboda, Zmago Jelinčič Plemeniti iz SNS, Matej Sukič iz Piratske stranke Slovenije, nekdanja podžupanja Jasna Softić z novo stranko Modri in rumeni, kot možni kandidat SDS se omenja Jure Colja, skupna kandidatka NSi in SLS pa naj bi bila Jelka Železnik Markežič. Seznam še ni dokončen, saj rok za vložitev kandidatur še ni potekel.

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