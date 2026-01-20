Jelinčič razkril svoj velik strah, v Sloveniji naj bi jih bilo 30.000 (VIDEO)

Šef izvenparlamentarne stranke SNS se je oglasil glede podatkov o prebivalstvu v Sloveniji, ki so ga zgrozili. Tako je Zmago Jelinčič Plemeniti navedel, da je Statistični urad Slovenije objavil, da živi v Sloveniji 30.000 Albancev. »Kako je meni znano, noben od teh Albancev nima albanskega državljanstva in nima albanskega potnega lista. To se pravi, so tisti, ki smo jim včasih rekli Šiptarji v nekdanji Jugoslaviji. V glavnem so to Kosovarji,« je razložil.

»A veste, koliko je to in koliko je to glasov, ker vsi imajo pravico do glasovanja in bodo glasovali za svoje tako imenovane albanske župane in svetnike po Sloveniji. Grozljivo, grozljivo,« je razodel zaskrbljeni politik.

No, a to ni najhujše, je prepričan Jelinčič in opisal pogovor z občanko, ki v Izoli prodaja manjše stanovanje. »30 ponudnikov je prišlo do nje. Od tega samo 8 Slovencev in 22 Kosovarjev. Zdaj si pa predstavljajte, odkod jim denar,« je doda.

Albanec na čelu Slovenije?

Jelinčič je tako razkril svoj velik strah: »Še malo in v šolah že zahtevajo albanski jezik, še malo pa bomo imeli tudi predsednika države Albanca, tako imenovega Albanca s Kosova«.