Jelinčič brutalno udaril po nevladnikih: »Vzemite jim vse dotacije, pa naj začnejo delati« (VIDEO)

Zmago Jelinčič Plemeniti je ostro napadel Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Zmotila sta ga predvsem financiranje organizacije iz javnih sredstev in palestinska zastava, ki jo je opazil ob njihovih prostorih. Njegov nastop je bil brez zavor, nevladnikom pa je med drugim sporočil, naj jim država ukine dotacije.

Jelinčič je v svojem nastopu zatrdil, da je CNVOS v desetih letih iz državnega proračuna prejel več kot 3,1 milijona evrov. Pri tem se je vprašal, čemu je bil ta denar namenjen, nato pa organizacijo obtožil, da podpira ljudi in pobude, ki naj bi delovali proti Sloveniji.

Posebej ga je razburila zastava Palestine

»Poglejte sem gor, a morda vidite, da tu visi slovenska zastava? Ni slovenske zastave. Palestinska zastava je obešena,« je dejal in nadaljeval, da bi morali tisti, ki jih bolj zanima Palestina, po njegovem oditi v Palestino oziroma Gazo. »Naj grejo v Palestino, naj ostanejo tam. Naj grejo v Gazo, naj ostanejo tam, Slovenijo pa naj pustijo Slovencem,« je izjavil Jelinčič.

CNVOS je zavod, ustanovljen leta 2001, ki deluje kot podporna organizacija za slovenski nevladni sektor. Nevladnim organizacijam med drugim nudi pravno in drugo svetovanje, izobraževanja, informacije o razpisih ter pomoč pri njihovem organizacijskem razvoju. Ukvarja se tudi z zagovorništvom interesov nevladnega sektorja. Direktor CNVOS je Goran Forbici, tudi predsednik sveta RTV Slovenija.

Jelinčič je organizaciji očital še, da po njegovem ne dela za Slovenijo, in pozval k popolni ukinitvi državnega financiranja. »Take ljudi je treba spraviti stran, prenehati jih podpirati, vzeti jim vse dotacije in donacije,« je dejal.

Goran Forbici. FOTO: Leon Vidic/delo

Svoj nastop je končal še z zajedljivo pripombo, da bi morali nevladniki začeti fizično delati: »Konec koncev, tamle v Merkurju imajo kar veliko krampov pa lopat, pa še kakšno samokolnico. Bi jim prav prišla.«