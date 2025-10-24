Zmago Jelinčič v šoku! To je matematični test v slovenski šoli, ki mu je dvignil pritisk

Prvak izvenparlamentarne SNS Zmago Jelinčič Plemeniti na omrežjih objavlja pogosto in se redno odziva na takšne in drugačne aktualne teme. Največkrat so njegovi odzivi povezani s politiko, a tokrat je drugače.

Dotaknil se je matematike. Objavil je fotografijo testa, ki »kaže, kako je neki fant izgubil pol točke pri testu iz matematike – in to zaradi popolne malenkosti.«

Izgubil pol točke, ker ni postavil ločila

Jelinčič pojasnjuje, da je moral urediti števila po velikosti od največjega do najmanjšega, kar je fant tudi natančno in pravilno naredil. A se je vseeno zataknilo. Učiteljica je fantu namreč odštela pol točke, ker na koncu zapisanih števil ni postavil ločila.

»Človek se vpraša, kam to pelje. Naslednjič bo verjetno izgubil točko, ker ne bo narisal smeška ali treh pik za lepši vtis? Namesto da bi učitelji spodbujali znanje in logično razmišljanje, se očitno raje lovijo za vejice in pike, kot da bi bili lektorji, ne pa učitelji matematike,« se je pridušal Jelinčič.

Njegova objava je povzročila kup odzivov, nekaj jih objavljamo:

Kritika ocene, ki jo je dala učiteljica, ne dokazuje, da sicer ni spodbujala h kritičnemu mišljenju in znanju. Javno točenje solza zoper učiteljico je le en pokazatelǰ, zakaj učitelji množično zapuščajo poklic. Še malo, pa si boste sami lahko privoščili učiti vaše sončke.

Jaz sem nekoč pod zadnjo nalogo testa pri fiziki narisal grob. Gomilo kamenja s križem zapičenim pred njo. In dobil za risbo eno točko, ki mi je manjkala do 2. Prof. Ivo Koderman, Aškerčeva..

Za 23 ne sme biti pike sploh, ker pika (lahko) opredeljuje 23 kot tisočice. 23.000 Vejice pa ne.

Malenkost? Ne, ni malenkost. Ločila niso malenkost. Učenec ni bil natančen in dosleden. Tu ne gre samo za matematiko. Gre za preverjanje celostnega znanja. Tudi pri drugih predmetih velja isto

Zanimivo, da tudi sama pri navodilu za 4. nalogo ni postavila končnega ločila - pike. Naj si odbije pol točke. Včasih je res neverjetno, koliko napak pri sestavljanju testov naredijo učitelji sami - pravopisnih in vsebinskih

Kaj pa če je učiteljica, ki je pregledala test iz matematike hkrati tudi učiteljica slovenščine in se je spozabila, da se pri matematičnem testu ne preverjajo določeni elementi iz slovnice ? Podobno težavo lahko imamo pri zdravnikih, ki bodo v pomoč pri evtanaziji...