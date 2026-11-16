Jelinčič zaradi volitev celo preselil stalno prebivališče, a ostal praznih rok! Poglejte, koliko glasov je dobil

Prvak Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmago Jelinčič Plemeniti je na letošnjih lokalnih volitvah poskusil srečo na Obali. Zaradi županskih ambicij je aprila letos celo spremenil stalno prebivališče in postal Koprčan, je takrat poročal portal Regionalna Obala. A volivcev mu ni uspelo prepričati. Ostal je tako brez županskega stolčka kot brez sedeža v mestnem svetu.

Pri 78 letih se je tako podal v novo volilno bitko in tokrat ni kandidiral v Ljubljani, kjer se je za svetniški mandat nazadnje potegoval pred štirimi leti, temveč v Kopru, kjer si je želel zasesti županski stolček. Na nedeljskih lokalnih volitvah je prejel 546 glasov oziroma 2,48 odstotka in med desetimi županskimi kandidati zasedel peto mesto. Največ glasov je prejel aktualni župan Aleš Bržan (47,26 odstotka), sledil mu je Nik Popovič (31,71 odstotka), sin nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, ki se bo tudi pomeril v drugem krogu za župana Izole.

Jelinčič je kandidiral tudi za koprski mestni svet, vendar SNS po neuradnih rezultatih ni osvojila nobenega mandata.

Pred štirimi leti neuspešen tudi v Ljubljani

Jelinčiču se ni uspelo prebiti v lokalno politiko niti pred štirimi leti. Na lokalnih volitvah leta 2022 je kandidiral za ljubljanski mestni svet na listi SNS, ki je prejela le 272 glasov oziroma 0,31 odstotka. Sam je dobil deset preferenčnih glasov, stranka pa ni osvojila nobenega svetniškega mandata.

Letos je torej prestolnico zamenjal za Obalo in se podal še v župansko tekmo, vendar je bil razplet podoben. Kljub selitvi stalnega prebivališča v Koper je znova ostal brez izvolitve na lokalno politično funkcijo.

Dolgoletnemu Ljubljančanu Zmagu Jelinčiču Plemenitemu se tako niti po selitvi stalnega prebivališča na Obalo ni uspelo prebiti v lokalno politiko. Brez poslanskega mandata je ostal tudi na državnozborskih volitvah marca letos, ko je njegova SNS prejela 26.375 glasov oziroma 2,24 odstotka. A čeprav stranka ni prestopila praga državnega zbora, ji je volilni rezultat vendarle prinesel nekaj denarja. Ker je njegova stranka presegla enoodstotni prag za državno financiranje, je upravičena do sredstev iz državnega proračuna in ji pripada dobrih 14 tisoč evrov mesečno.